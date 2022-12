Murió Pinky: adiós a un ícono de la televisión argentina

Pinky, una de las conductoras más emblemáticas de la televisión argentina, murió este jueves a la edad de 87 años.

La triste noticia del fallecimiento de la animadora fue confirmada por familiares y fuentes policiales al canal TN, informaron desde la señal televisiva. Asimismo, también fue confirmada por el titular del SAME porteño, Alberto Crescenti.

Lidia Elsa Satragno, así se llamaba, falleció en su casa de la capital federal, en la calle República Árabe el 2800. Allí vivía junto a su hijo, quien fue quien dio aviso al 911 tras hallarla sin vida en ese domicilio.

En los últimos años, la ex conductora televisiva había sufrido un deterioro de su salud, sobre todo desde el comienzo de la pandemia en 2020.

El año pasado, en declaraciones a la prensa, su hijo Gastón Satragno fruto de la relación con Ricardo Lavie, había contado: . “Como le ha pasado a la gran mayoría de los ancianos de nuestro país, la pandemia les hizo muy mal. Mamá, antes de la pandemia, todavía caminaba no mucho, pero caminaba… y ahora no”, lamentó.

“Fue por una cuestión de que no la podían atender. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que ella tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse”, había deslizado.

Luego contó que “está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene. Cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo, salvo determinados amigos y la familia misma. Yo no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando”.

Pinky había nacido el 11 de noviembre de 1935 en San Justo, provincia de Buenos Aires. Además de periodista fue modelo, conductora y política: llegó a ser diputada y candidata a intendenta de La Matanza.

La recordada Trudy Tinky Tomis, colega suya, fue quien rebautizó a Lidia como Pinky, debido a su piel rosada. Dos años más tarde se encontró conduciendo su propio programa, Buenos días Pinky. En 1959, incursionó en cine formando parte del elenco de La Caída, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson.

En su trayectoria Pinky encabezó ciclos periodísticos de diferente estilo y forma. Buenos días Pinky, Reunión de mujeres, Buenas Noches Pinky, Miss Broadway, Nosotros, Incomunicados, Teleonce Informa, El Pueblo quiere saber, A la noche Pinky, Feminísima, Con sabor a Pinky, Pinky y la noticia, A los Ingleses con humor, Pinky y Fontana en persona, Pinky y el arte, Teledós Informa, Telepinky, Parece que fue ayer y La conversación, entre otros.

Asimismo, fue el rostro de un ciclo de periodismo histórico que buscaba recuperar momentos de archivo televisivo que tuvo diferentes nombres: La Argentina del 2000, La Década del 60, La Década del 70, La Década del 80.

En tanto que en 1982, junto a Cacho Fontana, condujo Las 24 horas de las Malvinas, un ciclo con el que se buscó juntar fondos y alimentos para los combatientes argentinos.