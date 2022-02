El ex Oasis, Liam Gallagher vuelve a Argentina: fecha, precio de las entradas y cuándo sacarlas

La noticia del regreso del ex Oasis, Liam Gallagher, a Argentina resonó en todo el país. Ya hay fecha, entradas y mucha música lista para un recital que llegará cerca de fin de año y ya genera muchísimas expectativas entre los fanáticos.

Liam Gallagher regresará al país por segunda vez en su etapa solista para presentar su tercer álbum llamado “C’Mon You Know”. La fecha y el lugar elegido es el próximo 10 de noviembre en el Movistar Arena de Capital Federal.

Su tercer disco solista se presentará oficialmente el 29 de mayo y a pocos días de haber comenzado febrero ya había lanzado el primer corte, “Everything 's Electric”. Este tema tiene la participación en batería, coautoría y producción nada menos que de Dave Grohl.

Además, tendrá una versión de “Bless you”, canción de John Lennon, y una participación con el Vampire Weekend, Ezra Koenig. El equipo de Liam reveló que sus mayores referencias de inspiración para el primer single fueron los Beastie Boys con “Sabotage” y los Stones con “Gimme Shelter”.

El tono de voz inconfundible, las guitarras y el bajo más furioso que nunca son una confirmación de que este álbum ya conoció el éxito antes de salir a la luz. Sus antecesores fueron “As you were” en 2017 y “Why me? Why not?” en 2019, que llegó a los primeros puestos en todo el Reino Unido.

Si bien es su segunda visita como solista, el vocalista de Oasis ya había venido en siete oportunidades. Cinco de ellas con Oasis, siendo el debut en marzo del 98 en el Luna Park. La más reciente fue en Lollapalooza de 2018 con su banda.

Entradas

Las entradas estarán disponibles a partir de mañana 15 de febrero desde las 12 del mediodía en preventa exclusiva para clientes del BBVA. El viernes 18 de febrero al mediodía se lanza la venta de entradas generales desde la página de Movistar Arena. El valor, según consta en el sitio, partirá desde los $7500.