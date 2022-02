Toti Pasman explotó al aire contra el Chavo Fucks y lo destrozó: "Sos un falso, un falluto”

El periodista Toti Pasman explotó contra Diego "El Chavo" Fucks después de que el panelista de ESPN F90 criticara contra el conductor de La Red, sin nombrarlo, por haber pedido de rodillas que Ángel Di María no jugara más en la Selección Argentina. Pasman realizó una editorial larga en su programa de radio dedicada solamente al periodista de ESPN.

La historia comenzó este miércoles al mediodía cuando en el programa del Pollo Vignolo, ESPN F90, el periodista Diego “Chavo” Fucks. “Somos tan especiales que la fecha anterior a la final de la Copa América se arrodilló pidiendo que Di María no jugara (por Pasman). Un año sin jugar estuvo y ahora lo pasean en autobomba, cosa que me alegra porque lo merece” disparó el Chavo.

Ese mismo día a la noche, recogió el guante y apareció la respuesta de Pasman, en su programa de La Red. “A mí si hay algo que no me gusta es la gente falsa” soltó Toti para empezar su columna. “La verdad que algunos tipos se hagan los amigos y después me maten en televisión, no me lo banco. Y como no es la primera vez que pasa, hoy me harté y lo voy a desenmascarar”.

Pasman contó intimidades con Fucks, aunque todavía sin nombrarlo. “Me llegó, “che, tal te está matando en televisión y como no es la primera vez que lo hace y después me manda mensajes haciéndose el amigo... Hoy repasaba los whatsapp que me mandaba. ´Toti querido, abrazo grande amigo’, ‘yendo a la cancha de Arsenal escuchándote’, cuando tuve Covid ‘cómo estás, cuídate, papá’”.

Finalmente lo mencionó y empezó a tirarle con todo. “Estoy hablando del Chavo Fucks. Hoy me demostraste Chavo, que sos un falso. Sos un falluto, sos esa clase de tipo que no vale la pena. Sos de esos que te dan un abrazo y después te clavan un puñal por la espalda. Y no es la primera vez que lo hacés”.