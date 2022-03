Realizaron una marcha tras la violación grupal en Palermo: "Militaban en marchas feministas"

Familiares y amigos de la joven de 20 años que fue violada el lunes al mediodía por seis hombres en Palermo realizaron este martes una marcha en la avenida Mitre y Vélez Sarfield, en Munro, la localidad bonaerense de la que son oriundos la mayoría de los seis detenidos acusados por la violación grupal. La movilización se hizo bajo la consigna “Por una justicia con perspectiva de género, para erradicar la cultura de la violación”, a una semana del 8M.

En esa línea, dos chicas se hicieron presentes para exigir justicia por la joven víctima y revelaron haber conocido a los detenidos. "Compartimos colegio con Ignacio Rotondo y a dos de ellos los conocemos del barrio. Es triste, movilizador y angustiante porque nosotras las mujeres nos sentimos seguras con este tipo de gente que participa de las marchas a favor de las mujeres, y al fin y al cabo son ellos mismos quienes nos violan, matan y abusan. Es doloroso", declaró Valentina en diálogo con Telenueve.

Luego, precisó haber estado en el momento en que los varones fueron detenidos por efectivos policiales y que contribuyó a viralizar sus rostros en redes sociales: "De Nacho puedo decir que conozco a la familia y nunca me hubiese imaginado una cosa así. Yo estaba en el lugar de los hechos y pude reconocerlos automáticamente. Vi a los policías y a las seis personas sentadas en el piso. Cuando me acerque para mirar, me di cuenta de que los conocía. Fue muy triste y movilizante, y ahí mismo no dudé en sacar mi celular para poder viralizar en el barrio y entre nosotros sus caras. Todos nos llevamos una sorpresa de ellos".

En las próximas horas se espera que declaren los seis detenidos, que fueron identificados por la Policía como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24).

Los seis jóvenes fueron descubiertos mientras se turnaban para violar a la joven, que se encontraba desvanecida, en el interior de un Volkswagen Gol estacionado en Serrano al 1300, en el barrio de Palermo. Dos de ellos inclusive estaban oficiando de campana en la calle y a plena luz del día. La joven pudo ser rescatada gracias a la intervención de una panadera que vio desde su local todos los vejámenes a los que sometían a la joven arriba de ese vehículo.

Inmediatamente, los seis jóvenes implicados en la violación quedaron detenidos acusados por el delito de "abuso sexual", mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Rivadavia, donde fue asistida por la Oficina de Violencia Sexual. En el interior del auto encontraron cuatro envoltorios con picadura de marihuana (11,8 gramos), una pastilla de LCD y siete celulares.