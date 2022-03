“Si esto no funciona, me suicido”: desesperado pedido de ayuda contra la violencia de género

Laura Ledo es una mujer que denuncia ser víctima de violencia de género y violencia institucional ya que la Justicia que debería protegerla, la hace sentir ignorada. Esta mujer, una platense y madre de tres hijos, decidió encadenarse esta tarde en la Fiscalía de 7 y 57 para pedir medidas urgentes que la protejan.

Laura Ledo sufre amenazas del padre de su hijo mayor y violencia de género de los dos más chicos. El menor de 13 años vive con su padre pese a que la Jueza Barco dispuso que cada padre debería tenerlo durante una semana: “Me lo sacó el padre a la fuerza. Yo dejé de luchar, él ganó”.

“Vos cuídate porque no sabes lo que se te viene ahora”, dice un audio que la mujer envió al diario El Día del padre de sus hijos menores. Laura Ledo asegura que “si esto no funciona, si no me dejan de violentar, me voy a suicidar”, desesperada ante tanta desolación.

Lleva adelante una causa con el abogado Mario Arias para reclamar la cuota alimentaria y régimen de visitas contra el padre de los dos hijos menores. Por otra parte, denunció ante la UFI 9 violación de domicilio y tentativa de abuso el pasado 15 de julio. Laura afirma que por esta denuncia no hubo ningún tipo de medidas para protegerla o se realizaron allanamientos.

Al momento de sufrir el abuso se encontraba durmiendo con su hijo de 7 años: “Fui violada. Casi me matan”. En uno de los robos que tuvo que vivir en su domicilio, también se le sustrajo la motocicleta.

Frente a tanto dolor, decidió irse de vacaciones con su actual pareja a Córdoba pero, sin saberlo, comenzaba otra pesadilla. “El 31 de diciembre llevo mis cosas al departamento de mi pareja, que vive atrás de la madre”, detalló. Entre las pertenencias que trasladó estaba su motocicleta, juguetes de Navidad y la PC portátil.

“La mamá de mi novio, sin motivo previo, nos escribió durante las vacaciones que teníamos una perimetral, que la situación estaba judicializada y que no íbamos a poder retirar ninguna de nuestras pertenencias. Ni siquiera los animales”, contó. Su novio es abogado e intervino para poder recuperar sus cosas pero solo lograron que les devolviera el vehículo.

“Quiero que el fiscal o el juzgado nos firme para devolvernos las pertenencias. Mi novio pidió que se firmara el incumplimiento”, agregó. Los días pasan y ella continúa yendo de una dependencia a otra sin respuestas. Esta mañana le dijeron que el Juez ya había firmado la orden para hacer el allanamiento en la casa de su suegra: “Pero resulta que el juez va a firmar recién hoy a la tarde”.

La Justicia sólo ordenó “tratamiento psicológico” para ella en el contexto de violencia de género. Por las causas de violación de domicilio no han tenido novedad y sobre la retención de sus pertenencias en la casa de su suegra, las ordenes para recuperar las mismas han sido ignoradas. Ante tanta desolación, Laura Ledo tomó una decisión drástica: “Me voy a encadenar en 7 y 57. Voy a pasar la noche aquí hasta que me den una respuesta”.