La gran noche del cine: se entregan los 94º Premios de la Academia

La gran noche del cine está entre nosotros: hoy, desde las 21, con televisación para Argentina por TNT (y alfombra roja previa, desde las 19.30), se llevará adelante en el tradicional Teatro Dolby de Los Ángeles la 94º entrega de los Premios de la Academia, que galardonan lo mejor de la temporada cinematográfica.

Será una gala abierta a sorpresas: si bien “El poder del perro” llega con 12 nominaciones a la gala y tras conquistar ganar varios de los premios entregados en la previa por los distintos sindicatos de la industria, es un año sin grandes candidatas, y con varias potenciales sorpresas. La película de Jane Campion, además, es de Netflix, y los votantes de la Academia se han mostrado reacios a premiar a la plataforma, favoreciendo las películas estrenadas en cines.

“Encanto”

Y allí también hay potenciales sorpresas, ya que Netflix y Apple TV+ tienen opciones para llevarse el premio principal (la manzana mordida, por “CODA”; la N roja también tiene entre las nominadas a “No mires arriba”), en lo que sería el primer galardón a mejor película para un servicio on demand. No sería extraño: esta temporada, al igual que la anterior, los cines pasaron bastante tiempo cerrados y con pocos estrenos, ya que el miedo del público llevó a los estudios a posponer varias apuestas; lo más aclamado de las últimas dos temporadas se ha visto, efectivamente, en la pantalla chica, aunque habrá que ver si los votantes de la Academia piensan igual o siguen negando el galardón grande a las plataformas que han llegado para complicar la crisis de la pantalla grande.

De estas y otras incógnitas se alimentará la ceremonia, que, conducida por la comediante Amy Schumer, con varios números musicales y con ocho premios menos para entregar en vivo (se darán fuera del aire) intentarán recuperar algo del rating perdido en los últimos años. A continuación, analizamos las principales categorías de la entrega de premios de la meca del cine.

QUIÉN GANARÁ

Como favorita al premio mayor llega “El poder del perro”, con 12 nominaciones, incluida mejor película, donde competirá con “Belfast”, “CODA”, “No mires arriba”, “Drive My Car”, “Dune”, “Rey Richard”, “Licorice Pizza”, “El callejón de las almas perdidas” y “Amor sin barreras”.

Algunos pronosticadores, sin embargo, afirmaban que también existe la posibilidad de que “CODA” se lleve el trofeo a la mejor película, especialmente luego que ganó el Premio del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA, por sus siglas en inglés).

Si gana “El poder del perro”, será revancha para Jane Campion, nominada también como directora: se trata de la segunda vez que una película de Campion es nominada, la anterior siendo “El piano”, pero en 1994 esa película prácticamente no tuvo oportunidad contra “La lista de Schindler”; este año también competirá contra Steven Spielberg, director de “Schindler” y también de “Amor sin barreras”, pero Campion parte ahora con ventaja.

“CODA”, sin embargo, pudiese abrirse paso hacia el podio como hicieran “Pequeña Miss Sunshine” o “Green Book”, películas amables y felices que generan más consenso. Debido a la forma de votación, al final, el consenso termina imponiéndose a menudo.

“West Side Story”

LAS BIOPICS AL PODER

Entre los actores y actrices nominados, se fortalece una tendencia: la transformación de los actores en personajes históricos, imitando sus gestos y atravesando largas horas de maquillaje, garantiza una nominación, aunque, claro, Lady Gaga, olvidada por su papel en “La casa Gucci”, o Jennifer Hudson, también ninguneada por encarnar a Aretha Franklin, sean excepciones a la regla.

No así la favorita en la categoría de mejor actriz: Jessica Chastain, que encarnó a la televangelista Tammy Faye en “Los ojos de Tammy Faye” (de próximo estreno en el país”, asoma como la gran candidata, secundada por Olivia Colman, típicamente brillante en “La hija oscura”. Buscan el premio también Kristen Stewart por su rol como Lady Di en “Spencer”, Nicole Kidman por su papel como Lucille Ball en “Being the Ricardos” y Penélope Cruz por “Madres paralelas”.

Algo similar ocurre entre los actores: Javier Bardem y Andrew Garfield están nominados por encarnar a personas reales al igual que el gran favorito, Will Smith, que encarna al padre de las hermanas Williams en “Rey Richard”. ¿Ganará un Oscar Will Smith?

LOS DIRECTORES

Otra de las grandes categorías parece cerrada: Jane Campion debería llevarse el galardón a mejor directora, convirtiéndose en la tercera mujer en ganar el premio, luego de que el año pasado se lo llevara Chloe Zhao por “Nomadland”.

Campion comparte con varios pesos pesados la categoría: compiten también Kenneth Branagh, por “Belfast” (candidata a ser una de las principales perdedoras de la noche, con 7 nominaciones pero favorita en ninguna), Paul Thomas Anderson, por “Licorice Pizza”, y Steven Spielberg, por “West Side Story”. Completa la nómina Ryûsuke Hamaguchi, cuya película “Drive my car” sorprendió al colarse en las principales categorías.

“El poder del perro”

EL RESTO DE LAS CATEGORÍAS

“Drive my car” se encuentra nominada como mejor película y, a la vez, mejor película internacional (junto a “Flee”, “Fue la mano de Dios”, “Lunana: A Yak in the Classroom”, primera película butanesa en quedar nominada, y “La peor persona del mundo”. La doble nominación, desde ya, la convierte en favorita, aunque en la categoría hay otra nominada múltiple: la danesa “Flee” se encuentra nominada también entre los documentales, compartiendo terna con “Ascension”, “Attica”, “Summer of Soul” y “Writing With Fire”.

En esa categoría, la danesa es favorita (aunque algunos prodes señalan a “Summer of Soul” como potencial ganadora); no tanto en la categoría animada, donde comparte espacio con “Encanto” y “The Mitchells vs. the Machines”, que vienen disputándose todos los premios desde que comenzó la temporada de alfombra roja. Históricamente, los Oscar premian por “default” a Disney (y muchos votantes han confesado incluso que ni ven las cintas animadas) pero “The Mitchells” llega a los premios con gran tracción y “Flee” podría beneficiarse de estar nominada por triplicado para sumar votos. Categoría abierta.