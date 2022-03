Dylan ya “contesta” en nombre del Gobierno

El Gobierno salió a responder las críticas que se gestaron por el nombramiento de Ariel Zapata, ex adiestrador del perro del presidente Alberto Fernández, como director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo en el Ministerio de Seguridad. La modalidad utilizada llamó la atención. En la cuenta de Instagram de Dylan aseguraron que el entrenador sólo una vez tuvo contacto con el animal y, además, aprovecharon para criticar a los medios de comunicación.

“Vi que decían que nombraron a ‘mi adiestrador’ en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor. Yo nunca fui adiestrado”, aseguraron en el posteo junto a una foto del perro con lentes y leyendo el diario.

También publicaron que “Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice ‘quedate’. Pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo”.

El inicio de la novela se dio el viernes, cuando el nombramiento de Zapata apareció en el Boletín Oficial a través de la decisión administrativa 228/2022 del Ministerio de Seguridad, firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro Aníbal Fernández.

Así, Zapata reemplazó a Juan Manuel Scanga y tiene bajo su órbita la Dirección de Cinotecnia, área que entrena a perros para participar de operativos y otras tareas de seguridad como la detección de drogas y explosivos en aeropuertos.

Zapata ya había desempeñado un cargo similar junto al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Luego, el ministro Aníbal Fernández salió a defender el nombramiento. “Me importa un culo si es entrenador del perro del Presidente, yo busqué al mejor y el mejor es él”.

“Yo conocía a Zapata porque ya había trabajado con él, necesitábamos una persona para adiestrar a los perros y fui a buscar al mejor. No sabía que había entrenado a Dylan, pero ahora que lo sé no me importa. Necesitábamos personal idóneo para la Policía y fui a buscar al mejor”, reiteró.

En plena cuarentena, el nombre de Zapata había quedado en el foco. El adiestrador quedó bajo la lupa de la Justicia porque su nombre apareció en los listados de ingreso a la Quinta de Olivos durante los meses en que la circulación estaba restringida por la pandemia de coronavirus.

El especialista reconoció públicamente que fue convocado por el reconocido veterinario Juan Enrique Romero, para que trabajara con Dylan porque se peleaba a menudo con otros perros que viven en la residencia oficial.

Según trascendió, la designación es por un plazo de seis meses, y Zapata percibirá un sueldo de $279.649,32.

Su oficina tiene como tarea “la planificación operativa de políticas de seguridad a escala territorial y la implementación de políticas de prevención del delito y las violencias en todo el territorio Nacional”.