Vuelve el debate: ¿Rial le cerró las puertas a Loly?

Semanas agitadas vive Jorge Rial, quien tras confirmas su separación de Romina Pereiro y pelearse con “La Negra” Vernaci y Pampito, debutó como conductor de “Sobredosis de TV” en la pantalla de C5N, regresando a la televisión tras su salida de “Intrusos” y el fracaso de “TV Nostra”.

En medio del revuelo, se llegó a deslizar que Rial había terminado con Pereiro para volver a probar con Mariana “La Niña Loly” Antoniale, una relación que no terminó en buenos términos, al punto de que desde el entorno de Loly se deslizó muchas veces que fue el “Intruso” el que le cerró las puertas de la tevé argentina tras su ruptura, motivo por el cual Antoniale tuvo que buscar suerte afuera.

Y fue de este tema del que habló ahora Rial: el periodista negó las versiones durante años, pero fue recién en una entrevista que le hizo Leandro Rud para “La noche”, de su nueva señal, donde se echó un poco más de luz a lo que aconteció entre la morocha y él.

Rud era dueño de la agencia donde trabajaba Loly y en su momento ella contó que él dejó de atenderle el teléfono y así la sacó de la agencia, mientras declaraba a los medios a través de terceros que la modelo le había causado ataques de pánico que habían derivado en el cierre de su actividad. Detrás de esos tejes y manejes, siempre se dijo que había estado un Rial despechado.

“Quiero aclarar algo para toda la gente que nos está mirando y quiero decírselo a él personalmente”, comenzó diciendo Rud. “El día que Jorge se separa de su ex, de Loly, que era modelo mía en ese momento, yo la verdad me estaba cayendo a pedazos como agencia y como persona. No sabía que tenía cáncer adentro, me enteré hace poquito, y Jorge me dijo una frase, nunca salí a decir nada ni a defenderlo, pero lo quiero aclarar ahora públicamente”.

¿Qué le dijo Rial? “Jorge me llamó y me dijo ‘Lean, te pido por favor que le des todo el trabajo que puedas a Loly, porque si no me van a echar la culpa a mí’, relató Leandro. “Yo en ese momento empezaba a estar en decadencia. Lo quiero aclarar a toda la gente que lo vea porque esa fue la gran verdad y todos dijeron otra cosa”.

“Al poco tiempo cerré la agencia porque ya no tenía fuerzas, pero quiero aclarar que Jorge nunca me dijo: no le des trabajo, escondela, guardala. Y también soy testigo de que Jorge la acompañaba a todos lados y con eso el cachet subía a full”, reiteró Leandro.

El mito de Rial cerrando el camino de Loly se une a otros conflictos en su pasado

“Este señor fue una persona que jugó siempre limpio y me dijo ‘Lean, dale todo el trabajo que puedas y yo no tenía más fuerzas”, cerró el conductor.

“Te agradezco, te agradezco porque siempre está ese mito. Está bien y no hacía falta tampoco porque vos y yo sabemos la verdad, ya está”, dijo Rial, con la voz entrecortada.

El mito de Rial se une, claro, a otros conflictos que el ”Intruso” ha tenido en el pasado, que incluso sostuvo un juicio con Beatriz Salomón por una cámara oculta al doctor Alberto Ferriols. ¿Qué dirá, ahora, Loly al respecto?