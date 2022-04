¡Yo me quedo acá!: el futuro de Eric Ramírez en Gimnasia

El gesto de Eric Ramírez tras marcar el tercer gol del Lobo en cancha de Platense fue contundente: Yo me quiero quedar acá. El delantero, que aún espera el llamado de la dirigencia para su renovación contractual, sigue metiendo presión con un rendimiento superlativo, siendo determinante cada vez que le toca jugar.

El Perla tuvo un debut tardío en el actual torneo, ya que el técnico Néstor Gorosito no venía considerándolo ni siquiera para ingresar desde el banco, más allá de que había terminado como titular en el certamen pasado debido a las lesiones de Nicolás Contín, Alexis Domínguez y el flojo nivel de Rodrigo Holgado.

Este año, si bien había realizado una buena pretemporada de verano, las llegadas de Franco Soldano y Cristian Tarragona, sumado a que el esquema contemplaba un sólo delantero, lo encontraron relegado y tuvo que esperar su oportunidad hasta la séptima fecha. Fue nada más ni nada menos que en el clásico, cuando ingresó en el complemento y fue clave para llegar al empate contra el rival de siempre.

En tanto, el último partido que había jugado antes de regresar había sido ante Patronato en Paraná, en un juego que terminó 0 a 0 en el torneo pasado. Desde ese momento y luego de un mercado de pases en el que la prioridad fue reforzar el ataque, no sumó más minutos.

Así pasaron los encuentros contra Racing, ante San Lorenzo, Banfield, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors y River. El equipo no dio respuestas pero el futbolista tampoco tuvo la chance de volver, justamente hasta la séptima fecha, en la que se puso el traje de salvador en el último minuto de juego.

Como ya es sabido, el vínculo del futbolista se termina en junio y tal como ya le manifestó varias veces a este medio, no tiene novedades sobre una renovación. Sin embargo, insiste en que está esperando el llamado y que no ve complejas las negociaciones. En tanto, desde la CD no son optimistas como el punta y aseguran que difícilmente se concrete la continuidad ya que el jugador no aceptó una oferta por 3 años con un aumento progresivo.

Desde su reaparición en la Copa de la Liga Profesional, el futbolista disputó tres partidos como titular, convirtió dos goles (Estudiantes y Platense), le cometieron dos penales (Atlético Tucumán y Platense) y además dio una asistencia (contra Atlético Tucumán).

No pudo estar en la derrota ante Sarmiento debido a una lesión muscular. A estos números se le suman que cada vez que el futbolista estuvo en campo, el equipo no perdió: empate contra el Pincha, victoria contra Talleres, victoria en Tucumán y triunfo también en Saavedra. ¿Podría ser una estadística antojadiza?: tal vez, pero el acompañamiento que le brinda a Cristian Tarragona fue fácilmente comprobable durante los juegos en los cuales formaron dupla.

La dupla tiene todo para consolidarse y ahora, según el Perla, la “pelota la tiene la dirigencia”.

“Me siento importante en la cancha, obviamente mis compañeros me ayudan mucho y sin ellos no estaría en este nivel”, dijo Ramírez tras el contundente triunfo Mens Sana en Vicente López, donde nuevamente fue una pieza clave de principio a fin. Por él, el equipo abrió el marcador y por él, liquidó el encuentro.

Justamente, tras marcar el último tanto de la noche, hizo un gesto claro. Se golpeó el pecho y luego señaló el piso. Yo me quedo acá. “Sí, hice ese gesto”, reconoció el protagonista y como viene decidiendo desde hace tiempo, por su parte, ve con buenos ojos su hipotética renovación y que la decisión es de la CD: “Yo lo veo bien, la pelota la tienen los dirigentes. Hacía seis partidos que no jugaba, me tocó en el clásico, me tocó hacer el gol y no salí más. Me siento bien, estoy contento por el rendimiento. Estamos esperando que nos llamen. Espero que sea antes de junio (sonrió).

El sabor agridulce de la noche lo provocó su estado físico, ya que debió salir por una contractura en la zona que tenía comprometida y que lo privó de estar contra los de Junín: “Llegué con lo justo, se me cargó un poquito el isquio y veremos qué sale en los estudios”, dijo al respecto. Lo cierto es que los mismos no arrojaron nada grave.

“A LA EXPECTATIVA”

Respecto a lo que dejó el juego contra el Calamar, manifestó que fue bisagra abrir el partido de manera temprana. Eso le permitió ganar el control del juego y luego marcar goles aprovechando los espacios.

“Era un partido muy importante después de haber perdido en casa el otro día con Sarmiento. Abrimos el partido muy rápido y eso nos dio confianza para seguir haciendo goles”, sostuvo.

“Hice el gesto. Estamos esperando que nos llamen. Espero que sea antes de junio”

Eric Ramírez,

Delantero de Gimnasia

Y agregó que era “fundamental después de haber perdido 3 puntos en casa. Teníamos que ganar para seguir teniendo chances y ganamos, así que estamos a la expectativa”.

Por último, también valoró volver a convertir: “Es muy importante el gol porque el último había sido con Estudiantes. Necesitaba marcar para ayudar al equipo y se me dio”.

LEVE MOLESTIA

Finalmente, respecto al inconveniente físico que sufrió en el Ciudad de Vicente López, no hubo que lamentar lesión y se trató de una leve molestia que, de todos modos, lo obligará a parar nuevamente pensando en el choque del sábado contra el Tatengue.

“No se agravó la lesión que había sufrido en Tucumán (distensión)sólo que llegamos con lo justo y se decidió arriesgar sobre el tiempo. Comenzó el partido sin molestia alguna y terminó con leve molestia”, le informaron a este diario desde el departamento médico del club y a la vez señalaron que el futbolista quedó “descartado para jugar el próximo sábado”,