Piden arreglo de la calle

En la zona de 28 y 63, cerca de Parque Castelli, el tránsito, se puso intenso y complica. “El tema es que al estar la calle en el estado que está, muy malo, pasan micros y camiones todo el día, tiembla toda la casa y se me está rajando”, afirmó Emiliano Cairo, vecino del enclave.

Según señaló el frentista, desde la zona pidieron a la Comuna una reparación que resuelva el inconveniente.

“Ya hice varios arreglos en mi casa, pero no puedo seguir gastando dinero sin que me solucionen este tema. Además, está el perjuicio psicológico por no poder descansar como corresponde”, aseguró el vecino.

Los días de lluvia el agua se acumula y drena por un pozo hacia abajo de la capa asfáltica.

“Ya hicieron ese parche hace unos años y el encargado dejó asentado que había que levantar todo porque abajo estaba hueco”, indicó Cairo.