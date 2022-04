Megatoma: "Estamos a un paso de convertirnos en el nuevo Conurbano", advierten en Los Hornos

La preocupación de los vecinos de Los Hornos por la megatoma va en aumento porque no para de crecer y son cada vez más familias las que se asientan en el predio de unas 150 hectáreas que van de 76 a 90 y de 141 a 155. Y uno de ellos en las últimas horas hizo un fuerte descargo en una carta pública en la que advirtió que "estamos a un paso de convertirnos en el nuevo Conurbano".

Según publicó en el grupo de Facebook "Los Hornos basta de inseguridad", Daniel Arrippe manifestó que "los vecinos seguimos preocupados. Nada cambió para mejor, sí para peor. Se intentó usurpar (de día) otro terreno en 141 y 71, y si no fuera por los buenos vecinos de la zona otra usurpación tendríamos". En ese sentido agregó: "No nos olvidemos, estamos a un paso de convertirnos en el nuevo Conurbano".

Aseguró que "vecinos del Municipio de La Plata informan y reclaman respecto a los diversos efectos negativos sobre la comunidad en general que se producen como consecuencia del proceso de usurpación de tierras que, con el transcurso de los años, se desarrolló en la Ciudad", al tiempo que hace hincapié en "la falta de servicios públicos tales como agua, energía, cloacas, recolección de residuos, entre otros, es una de las mayores deficiencias sufridas por los vecinos, ya que los asentamientos utilizan los existentes de manera ilegal, lo cual lleva a la sobrecarga de los mismos ante la falta de inversión. Como consecuencia, esto conlleva la afectación a la calidad de vida y a la salubridad general, en particular de niños y jóvenes que viven en las cercanías".

Por otro lado, Arrippe denunció "la falta de apertura de calles y mejoramiento de las vías de circulación", mientras que dijo que "otro de los principales reclamos de la comunidad es el incremento considerable de los índices de delitos contra la propiedad, tales como robos y hurtos, que afectan directamente a quienes habitan en el lugar".

En su lista de reclamos agregó que "se resalta la pérdida de valor patrimonial de los predios adyacentes, especialmente de aquellos que realizaron inversiones basados en ciertas características del sector que luego son menoscabadas por el crecimiento de los asentamientos. En este sentido, en lo que respecta al Ex Club Planeadores, tenemos casos de inversiones (Loteos, Barrios Cerrados, etc) pensadas a partir de ciertos valores del área, tales como Macro Manzanas, por ejemplo el Camping de UPCN, o lo que implicaba el predio del Club como espacio abierto, que con el devenir de los asentamientos perdieron no solamente ese valor considerado sino que impactó directamente en su valor comercial, atendiendo la situación general del barrio".

Por último resaltó "la ausencia del Estado es unas de las principales causas de los conflictos que uno enfrenta como vecino". En ese sentido sostuvo que ello "ocasiona irregularidades en diferentes puntos, que si bien relacionados, exceden la mera circunstancia de las usurpaciones. Esta situación, por ejemplo, acarrea el avance de viviendas y construcciones en general, que no cumplen las normativas municipales en esa materia, las cuales se presumen sin ninguna actuación municipal en curso".