Berni defendió la campaña de las drogas de Morón: "Fue una buena iniciativa, mal comunicada"

En declaraciones radiales, el funcionario provincial felicitó al jefe comunal y calificó la iniciativa de “excelente”, aunque evaluó que la misma no estuvo bien comunicada.

Consultado al respecto en Radio 990, Berni planteó la necesidad de hacer un doble análisis. “Primero, festejo y bienvenida sea toda iniciativa que tienda a generar programas de prevención. En materia de drogadicción no tenga ninguna duda de que lo más exitoso son las campañas de prevención. Festejo que exista la iniciativa de comprender la importancia de las campañas de prevención”, manifestó.

En un segundo término, puntualizó sobre la discutida campaña municipal. “No quiero opinar porque no soy experto, pero creo que le faltó una buena comunicación”, dijo. Pero luego, aclaró: “También algunos especialistas coinciden en que una buena campaña de comunicación es aquella que es disruptiva. Si no lo hubiera sido, quizá no estaríamos hablando de este tema y por ahí muchos no estarían comprendiendo lo que es una campaña de difusión”.

Así las cosas, el ministro tildó de “excelente” la iniciativa llevada a cabo por la Dirección de Políticas para Juventudes de Morón y remató: “Felicito al intendente, porque hoy son pocos los que toman esa iniciativa comprendiendo la importancia de la prevención. Para mí es una excelente iniciativa, mal comunicada”.

Cabe recordar que Sergio Berni también había recibido críticas cuando, en el marco de la investigación por la droga envenenada, el ministro pidió que quienes hubieran “comprado cocaína en las últimas 24 horas” la descartaran.