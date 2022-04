Reclamo frente a Gobernación por el boleto estudiantil

Integrantes de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires y autoridades partidarias de la UCR reclamaron frente a Gobernación el pago pendiente y la ampliación del Boleto Educativo Especial para estudiantes.

La manifestación pública se concretó este miércoles convocada por el Presidente de la JR Buenos Aires, Manuel Cisneros, y a la que asistieron militantes y autoridades del radicalismo bonaerense, entre ellos, la presidenta del Congreso de la JR, Melisa Juárez, el Presidente de la JR La Plata, Martín Salvi, y los diputados Claudio Frangul, Alejandra Lorden, Melisa Greco, Emiliano Balbín, Nazarena Mesías, Daniel Lipovetzky y Valentín Miranda, quien hace dos semanas presentó un proyecto en la Cámara de Diputados provincial para que se cumpla efectivamente con el pago del boleto.

“Le pedimos al Gobernador Kicillof que deje de ajustar en la educación, y que acredite de una vez el boleto educativo especial, que es un derecho adquirido por generaciones que lucharon durante 40 años”, comentó Cisneros al recordar que el Ejecutivo provincial está incumpliendo con el anuncio de ampliación del boleto estudiantil, que implicaría el incremento de beneficiarios en distritos del conurbano y del interior de la provincia, pasando de 300.000 a más de 500.000, entre universitarios y estudiantes de profesorados.

Por su parte, el diputado Miranda se mostró a favor del anuncio de Kicillof de ampliar y aumentar la cantidad de beneficiarios, pero advirtió que “aún no se pagó, no solo a los nuevos beneficiarios, sino tampoco a los 300.000 anteriores”. Y agregó que la urgencia del reclamo tiene que ver con que “a los estudiantes no les da lo mismo que se pague en tiempo y forma o que se pague mucho tiempo después”.

Cabe destacar que el beneficio fue implementado en el año 2016.