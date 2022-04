El Gobierno admite que "la inflación de abril no viene bien"

“La inflación de abril no viene bien. No esperamos una baja pronunciada, eso ocurrirá en mayo”, confirmó este sábado el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una entrevista radial, en la que también dijo que “desde hace un rato largo me preocupa la inflación. Es un problema que lleva 15 años”.

“Con Roberto Feletti tenemos una buena relación, podemos discutir cuestiones de estilo, pero no tenemos problemas en trabajar en lo que hemos establecido”, dijo sobre el secretario de Comercio que tiene sobre sus espaldas intentar contener la escalada de precios.

A su vez, sobre su relación con Alberto Fernández, dijo que “el Presidente considera que este es el rumbo económico. Puede haber matices, pero no podemos alejarnos de ahí porque a la vuelta están los que quieren volver a la ‘Patria financiera’”. “Mi cabeza y la de todo mi equipo de trabajo está metida en las políticas activas de la industria argentina. Estamos obsesionados en que las pymes puedan cumplir sus proyectos”, amplió.

“La única obsesión del Gobierno es la reactivación económica. Hablar de elecciones en mayo de 2022 es una irresponsabilidad y muestra una falta de empatía”, dijo sobre las internas en el FdT.

Cuando le preguntaron si trabajaba por la reelección de Alberto Fernández en 2023, Kulfas reaccionó diciendo que los funcionarios “trabajamos a pleno por la recuperación de la Argentina, para reducir la desigualdad, mejorar el salario, el empleo y la producción nacional; arrancando mayo de 2022 ponerse a discutir presunciones me parece un acto de irresponsabilidad y falta de empatía con un pueblo que en muchos casos la está pasando mal”.