Acuerdos con Chile, entre señales de armonía y diferencias

El presidente Alberto Fernández y y su par de Chile, Gabriel Boric, dieron ayer en Buenos Aires muestras de armonía personal y complicidad política, pese a las diferencias que ambos países arrastran por los límites de la plataforma continental, y abogaron por la unidad de América Latina y el refuerzo de la relación bilateral.

El mandatario chileno llegó el domingo e inició ayer una visita de Estado de dos días acompañado por varios ministros de su Gobierno. Este es su primer viaje al exterior desde que llegó al poder el 11 de marzo pasado.

Los presidentes mantuvieron una reunión que incluyó la firma de convenios en materias como la igualdad de género, asuntos consulares y la protección de los derechos humanos, en una visita que busca “poder profundizar la relación” con el “pueblo hermano” de Argentina, recalcó Boric, que se mostró seguro de que “en materia de Estado, las políticas tienen que trascender a los gobiernos de turno”.

mapuches

En la comparecencia salió a relucir la polémica surgida luego de que la ministra del Interior chilena, Izkia Siches, empleara la palabra “Wallmapu”, denominación que refiere al territorio que habitan los indígenas mapuches y que incluye suelo argentino, por lo que la propia funcionaria pidió posteriormente disculpas. “Ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos países y no tenemos temas pendientes a ese respecto”, aclaró Boric.

Fernández manifestó que “no hay ninguna confusión” y que la posición oficial del Gobierno chileno quedó “absolutamente aclarada”.

Otro punto que se tocó fue la diferencia que arrastran ambos países vecinos por los límites en la plataforma continental, cuyo último roce se dio en 2021, aún con Sebastián Piñera como presidente.

“La política de límites del Estado chileno es política de Estado, por lo tanto, acá podremos tener una diferencia, pero no me cabe ninguna duda de que esa diferencia en particular respecto a la plataforma continental antártica vamos a resolverla mediante buenos oficios y vías diplomáticas”, dijo el chileno.

Boric, mientras, destacó que su Gobierno mantendrá la política que ha sostenido Chile desde el retorno de la democracia de apoyar la reivindicación territorial argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, justo cuando se cumplen 40 años de la guerra que enfrentó Argentina con Reino Unido por su soberanía.

El mandatario chileno también fue al Congreso de la Nación para reunirse con las autoridades de la Cámara de Diputados y el Senado, oficialistas y opositoras; y al Palacio de Justicia para ser recibido por miembros del Poder Judicial.

Con Fernández volvieron a coincidir a la noche al asistir a un espectáculo y a una cena en su honor en el Centro Cultural Kirchner.

Ya el martes, antes de volver a Chile, Boric visitará el museo emplazado en uno de los centros clandestinos de detención de la última dictadura (1976-1983) y participará de un foro empresarial. “En Chile las puertas están abiertas para invertir y no me cabe ninguna duda de que eso también va a ser recíproco acá en Argentina”, sentenció.