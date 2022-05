Al mando de un jubilado feroz: asaltan y amenazan con matar a un nene

Fueron 30 minutos de puro terror los que vivió ayer por la madrugada una mujer de 35 años en su casa ubicada en 146 entre 525 y 526. Mientras dormía con sus hijos de 11 y 2 años, irrumpió allí un grupo de delincuentes armados que, al mando de un implacable sujeto de 70 años, sembraron el terror y el pánico.

La víctima contó a este diario que toda la secuencia tuvo lugar a eso de las 3 de la mañana cuando su marido se encontraba trabajando en el Mercado Regional de La Plata, en donde tiene un puesto.

Si bien escucharon un fuerte estruendo generado por la destrucción de un portón de madera, recién comprendieron a qué se debía semejante ruido cuando los malvivientes cruzaron la puerta y les advirtieron que debían permanecer en silencio.

“HACELO CALLAR O LO MATO”

Todavía afectada emocionalmente por el dramático asalto padecido, Eli Rueda, de 35 años y nacionalidad boliviana le contó a EL DIA que “fueron directamente a mi dormitorio, me apuntaron con el arma y comenzaron a revisar todo”.

“Sin demoras, me ataron las manos con los cordones de sus zapatillas. Lo mismo querían hacer con mi hija, pero les supliqué que no la tocaran. Al final accedieron a mi pedido pero igual la taparon con un acolchado para que no los mirara”, reveló.

Pero sin dudas el momento más álgido sobrevino cuando el mayor de los tres delincuentes, cuya edad fue estimada por la víctima en 70 años, lanzó una escalofriante sentencia. Molesto porque el pequeño de 2 años de Eli lloraba incesantemente, le ordenó “hacelo callar o lo mato”, reveló la madre del menor.

La víctima expuso que la situación pudo haber sido mucho más terrible si su perro pitbull intervenía. “No se si lamentarme o agradecer que se quedó quieto. Si los atacaba, nos podría haber baleado a todos”, proyectó.

“TENÉS QUE TENER MÁS PLATA”

Cuando ya los asaltantes tenían en su poder una buena suma de dinero y otros objetos de valor, “el jefe de la banda”, como señaló Eli al adulto mayor que comandaba al grupo, inició un feroz interrogatorio. “No conforme con lo que me acababan de robar, 160.000 pesos, me repitió varias veces ‘tenés que tener más plata’ y ‘no me como el verso de que son todos tus ahorros’”.

Tras varios minutos de nerviosismo y tensión, el sujeto pareció haberse convencido de que no había más nada que robar. En un momento pareció que la pesadilla se terminaría allí pero aún faltaba una afrenta más para esta familia.

“HUBO MUCHA MALDAD”

No sólo los bienes materiales fue lo que lamentó Eli por este asalto. También los penosos momentos que tuvo que soportar.

En tal sentido, reveló que “sacaron de la heladera fideos y los tiraron al patio, al igual que paquetes de harina, yerba y arroz, que rompieron contra el piso. Es algo incomprensible. Hubo mucha maldad”.

No fue el único acto vandálico cometido en esa propiedad por este trío de ladrones.

La mujer precisó sobre el particular que “también se dedicaron a vaciar muebles donde había ropa y papeles y comenzaron a desparramarlos por la casa. Hasta en el baño tiraron cosas”.

“Había que ver el desorden tremendo que nos dejaron. Es algo de no creer. Por eso digo que demostraron tener bastante maldad”.

En este sentido señaló que el hombre mayor fue determinante para que los demás ladrones se comportaran de una forma tan violenta. “No estaban muy de acuerdo pero tenían que hacerle caso”, indicó.

La mujer se mostró convencida de que la presencia de esta banda en su vivienda, pudo haber respondido a un autor ideológico del golpe.

“Durante el asalto este mismo ladrón me preguntó `¿con qué plata compraron la combi?`. Con mi marido no tenemos ninguna combi. En todo caso, le pasaron mal el dato. Creemos que venían con información pero se confundieron de familia. Conocemos a alguien que hace poco se compró una camioneta. Quizás los buscaban a ellos”, dijo.

De todos modos, confesó que le resultó igualmente sugestivo que “para robarme la plata, fueron directamente a mi dormitorio”.

Tras la pesadilla en plena madrugada, que según calcula Eli duró “una media hora”, los sujetos abandonaron la vivienda cargando consigo el dinero sustraído u varios objetos de valor, entre ellos “un celular, calzados de toda la familia, una estufa eléctrica, una garrafa y una radio”.

Seguidamente, Eli consignó que “fue la primera vez que vienen a robar acá, en los 8 años que llevamos viviendo en esta casa”. Y al igual que su esposo, espera que sea la última.

Una vez que se aseguró que los maleantes estaban ya lejos, atinó a llamar a los gritos a un vecino y le avisó lo que había pasado. “Le pedía además que avisara por teléfono a mi marido, que vino rápido”.