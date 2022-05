Viruela del mono: el riesgo de contagiarse es “bajo”

Mientras la compatibilidad de sus síntomas y el hecho de que haya llegado de España -un país que registra muchos casos- hacian ayer que el ministerio de Salud porteño considerara ya al primer paciente sospechoso de Viruela del Mono como una virtual confirmación, infectólogos salieron a advertir que si bien “hay que estar atentos” a la evolución de esta enfermedad”, no hay que alarmarse dado que tiene un riesgo bajo de contagiosidad.

“Hay que estar atentos” ante el reporte de un caso con “síntomas compatibles”, aunque “se trata de una enfermedad leve que no es un nuevo Covid-19”, remarcó ayer el ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Lautaro De Vedia.

“Por el momento -agrego- no es algo para alarmarse sino para estar atentos y tener una alternativa de diagnóstico si hay síntomas parecidos y, en tal caso, aislarse”, recomendó el profesional.

De Vedia comentó además que la mayoría de los casos de esta enfermedad que se detectaron en humanos se dieron en personas menores de 40 años, ya que los mayores recibieron en su momento la vacuna contra la viruela humana, que hasta la década del 80 figuraba en el calendario nacional y brinda cierta inmunidad

Con todo, ante estos nuevos casos de viruela del Mono el infectólogo descartó que pueda volver a ser obligatoria la vacuna contra la viruela humana en Argentina. “Todavía no se plantea volver a incorporar esta vacuna al plan de vacunación”, señaló.

El ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología no fue el único que ayer salió a llevar cierta tranquilidad. También el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reconoció que si bien la Provincia sigue con atención la evolución de contagios de la viruela símica en el mundo, no hay en este momento un escenario de preocupación.

“Hay un caso sospechoso que viene de una zona de brote, está en aislamiento y veremos en unos días o en unas horas si es o no viruela. No es momento de escalada de contagios masivas, pero estamos observándolo”, afirmó el ministro de Salud provincial.

El riesgo de contagio de la viruela del mono es “muy bajo” en la población en general, pero “alto” entre las personas con múltiples parejas sexuales, informó ayer la agencia de enfermedades de la Unión Europea tras el aumento de casos confirmados y sospechosos en distintos países donde la enfermedad no es endémica.

“Para la población en general, la probabilidad de contagio es muy baja”, afirmaron voceros del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) en su primera evaluación de riesgos desde la aparición de decenas de casos en Europa y Norteamérica.

“Sin embargo, se considera alta la probabilidad de que el virus se contagie más a través de contactos cercanos, por ejemplo en actos sexuales o entre personas que tengan múltiples parejas sexuales”, explicaron desde el Centro europeo.

Hasta ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) había confirmado sólo 110 casos y otros 93 casos sospechosos en 15 países en los que la enfermedad no es endémica, incluyendo varios de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Canadá.

Según el organismo, el virus puede desarrollar una forma grave de la enfermedad sólo en algunos grupos como “niños pequeños, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas”.