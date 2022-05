Milei: "Estoy a favor de la libre portación de armas"

Fiel a su estilo, el diputado libertario Javier Milei se expresó a favor de libre portación de armas en la Argentina.

A horas de una nueva masacre en una escuela de Estados Unidos que conmocionó al mundo, donde un joven de 18 años mató a 19 chicos de cuatro grado y a dos maestras antes de ser ultimado por la policía, el líder del partido La Libertad Avanza defendió la posibilidad de que la gente pueda armarse como medida para enfrentar la inseguridad.

"Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente", respondió a la consulta que le formularon en ese sentido.

Su fundamentación fue que "como seguidor de Gary Becker (economista estadounidense) y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande. Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia".

Por otra parte, sobre las críticas a él y a su compa­ñera de bloque, Victoria Viollarruel, de usar pasajes de avión oficiales para viajar por el país para hacer campaña política, se excusó diciendo que "todo el dinero de mi salario mensual como diputado es transferido luego de los sorteos que hago, yo no me quedo con un solo peso", y agregó: "Al ser diputado nacional, esos pasajes están para ir a las provincias y juegan el rol de un viático. Y si no los usaba ese dinero volvía a la Cámara de Diputados".