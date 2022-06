VIDEO. Profesor héroe en La Plata: consiguió 500 camperas y 500 pares de zapatillas para que los chicos vayan a la escuela

Un docente platense, Eduardo Carranza, se puso al frente de una campaña solidaria casi sin quererlo y el buen resultado de su acción despertó orgullo en sus colegas y en toda la comunidad. Movilizado por las carencias de sus alumnos, que concurrían a clases con calzados rotos, sin medias y prácticamente faltos de abrigo, en medio de las bajas temperaturas que desde hace varias semanas afectan a nuestra ciudad, el profesor publicó en su cuenta de Facebook un pedido de ayuda para que los chicos dejen de sufrir el frío cada vez que concurren a la escuela. El dato generó repercusión entre los usuarios y hasta llegó a la televisión. Así, su pedido encontró respuestas inmediatas y ahora los chicos pueden ir al colegio abrigados, como tiene que ser.

Eduardo tiene una amplia trayectoria en la docencia y actualmente se desempeña en primer año de varias escuelas de La Plata, entre ellas la 45 de Los Hornos, la 43 de Villa Garibaldi y el CENS 457 (adultos) de Los Hornos. En diálogo por EL DIA, habló del momento que motivó llevar adelante iniciativa: "El disparador es que estaba en el aula de primer año y había chicos sentados en la primera fila. Cuando bajo la cabeza, miro y veo asomando los dedos de los pies en las zapatillas. Ellos tenían las zapatillas rotas, sin medias. Ese día hacía mucho frío: 1 ó 2 grados", recordó. A esa carencia de las familias que se evidencia en los colegios, que es la falta de ropa de abrigo y calzado, le sumó un drama común de los establecimientos educativos: "Las estufas algunas andan y otras no", dijo sobre la situación de los colegios en los que le toca educar habitualmente.

Ante ese cuadro plateó los inconvenientes a las autoridades de uno de los colegios. "A partir de ahí le comento a los directivos. Emitieron una directiva interna en la escuela pidiendo ropa y otros elementos de abrigo. Entonces se me ocurrió poner en mi muro de Facebook si los vecinos podían colaborar con ropa de abrigo trayéndola a mi casa o llevándola a la escuela. A partir de ahí me llamaron amigos, centros de fomento, vino gente de San Justo. Hubo una buena repercusión", aseguró.

Eduardo celebró el enorme alcance de su publicación, por supuesto, para bien de los alumnos. "A los dos días me llaman desde una productora de C5N para un programa. La entrevista duró 5 minutos. A los 15 minutos me llaman desde el Ministerio de Desarrollo. Ese día a la tarde vinieron y dijeron que ellos tenían 500 pares de zapatillas y camperas. Al final se concretó ese mismo día. Trajeron 270 pares de zapatillas, camperas y pares de medias. Y al día siguiente completaron la entrega", detalló. "No lo podía creer. Son zapatillas de buena calidad. Las camperas también. Los chicos tampoco lo podían creer", destacó.

Logrado el objetivo de ayudar a los estudiantes el profesor platense dijo que "Altos de San Lorenzo es un barrio muy grande y está olvidado por todas las gestiones de gobierno, y el municipio tampoco apareció". También manifestó que "acá se corta la luz a cada rato, a veces no hay gas, falta agua, los asfaltos están destruidos, no se hace la recolección de residuos. Aparecen ratas. Está muy precaria la situación acá, y mis alumnos vienen de esos lugares. Son familias muy castigadas que no tienen dinero para comprar ropa de abrigo ni nada".