Manes a estudiantes universitarios: ”No se enojen con la Argentina, traten de cambiarla”

El médico y diputado nacional se acercó a cientos de estudiantes a través de un diálogo que comenzó enfocado en un problema que preocupa hoy a los jóvenes argentinos. “Ser joven en este país es muy complejo y los entiendo. No podemos planificar ni hasta fin de mes”, apuntó. “Cuando terminé el secundario y empecé medicina tenía 10 años de mi vida planificados, hoy eso es imposible. Hay un cierto sector de la política argentina que le tiene miedo al cambio. Y la alternativa que escuchamos es débil porque sigue excluyendo y dejando a muchos afuera. Y yo me niego a elegir entre la cobardía y la debilidad”.

“Tenemos que volver a poner a la educación como sinónimo del desarrollo y el progreso de cada argentino. Los países que avanzan, avanzan cada vez más rápido y los que se quedan atrás se quedan cada vez más atrás. Hoy la Argentina se debe basar en el conocimiento, y lo debemos convertir en valor económico”, propuso.

El neurocientífico fue también consultado acerca de su expertise, la salud mental. “Este es un tema esencial del que no hablamos y The Economist lo enumera dentro de los 10 tópicos más importantes de la siguiente década”, sostuvo. “La pandemia de salud mental va a durar más que el virus. La sociedad está triste y apática y nuestro gran desafío no es gestionar, es inspirar un país hacia la modernidad, convertir resignación en esperanza”.

Manes concluyó su charla con un mensaje alentador para los estudiantes. “Cuando los más jóvenes luchan, pasan cosas inimaginables. Por eso, los invito a que se involucren para cambiar el rumbo decadente de nuestro país, porque nada está escrito, el destino depende de todos nosotros. Lideren que los vamos a acompañar”.