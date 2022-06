Ruta del dinero K: un juez apuntado por Cristina deberá resolver su destino en la causa

Frente a dos posturas disímiles que hasta ahora hubo en torno a las presuntas implicancias de Cristina Kirchner en la causa denominada como la “ruta del dinero K”, ayer se conoció que un juez apuntado por la Vicepresidenta deberá ahora definir si será o no procesada. Se trata de Pablo Bertuzzi, un magistrado al que la líder del Frente de Todos buscó desplazar.

Cristina había cuestionado el sistema de traslado de jueces durante el gobierno macrista y buscó desplazar de su cargo a Bertuzzi, en una medida que la Corte Suprema revirtió posteriormente.

Ahora será el magistrado el que deberá resolver si la Vice es desvinculada o no del expediente iniciado en 2018. Su abogado, Carlos Beraldi, insistió este año en su sobreseimiento al considerar que las pruebas pedidas no arrojaron nada que la inculpara y que aquellas medidas que estaban en curso, pero el juez de turno resolvió no sobreseerla.

Ante esa decisión, la vice fue con un recurso de apelación ante la Cámara Federal porteña para insistir en que debe ser desvinculada del expediente donde se investiga una estructura de lavado de dinero. Con dos votos contrapuestos respecto a la situación procesal de Cristina Kirchner, esta semana será el juez Pablo Bertuzzi quien resuelva su suerte en ese expediente.

El juez camarista Mariano Llorens entendió que a estas alturas del expediente hay elementos suficientes para determinar que Cristina Kirchner se encontraría a la cabeza de la organización que se dedicó a lavar 55 millones de dólares. La ubicó como eslabón principal de la estructura dentro de la cual actuaron los demás imputados.

En una lectura contrario a dicho criterio, el juez Eduardo Farah pidió que Cristina sea sobreseída. Postuló que no se demostró su intervención en los hechos puntuales de lavado que son objeto de la causa y por los cuales ya están condenados Báez y los demás acusados.

Ante estas dos posturas contrapuestas sobre la situación procesal de Cristina Kirchner en el expediente, quien terminará resolviendo será el camarista Pablo Bertuzzi, uno de los jueces que la vicepresidenta buscó desplazar de su cargo, medida que se revirtió con un fallo de la Corte Suprema.

Cristina había cuestionado el sistema de traslados de jueces durante el gobierno macrista y apuntó contra Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli que en diversas instancias, intervinieron en causas donde la principal acusada es la Vicepresidenta.

La llamada “ruta del dinero K” es la causa en la que Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavar 55 millones de dólares. La vicepresidenta se opuso a la decisión del juez Sebastián Casanello que resolvió no sobreseerla aún. En la Cámara de Apelaciones, uno de los jueces sostuvo que debe ser procesada como parte de la estructura criminal, el otro que deben sobreseerla.