Avión con iraníes: buscan pistas en los teléfonos

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena prohibió salir de la Argentina a los 14 venezolanos y 5 iraníes que la semana pasada llegaron al país a bordo de un avión que sigue varado en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Fue al cabo de un procedimiento realizado en la madrugada de ayer en el hotel Plaza Central Canning de Ezeiza, donde permanecen alojados los tripulantes, a los que además se les secuestraron teléfonos, computadoras y tablets que serán sometidas a peritajes.

El procedimiento es una de las medidas de prueba solicitadas por la fiscal Cecilia Incardona, quien además impuso el secreto de sumario en la causa que se inició por la denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Lo que se busca determinar es si quienes aterrizaron el lunes pasado en Ezeiza, en un avión de la empresa venezolana Emtrasur (cargado de autopartes) tienen vínculos con el terrorismo. Sobre todo el piloto, Gholamreza Ghasemi, cuyo nombre coincide con el de un integrante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, cuyo brazo armado es Al-Quds. Un grupo que Estados Unidos considera terrorista y que está entre los sindicados por el atentado a la AMIA de 1994.

“Hasta este momento es un nombre que es un homónimo, por un homónimo usted no puede frenar un vuelo forzosamente”, admitió al respecto el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en medio de las denuncias y pedidos de informes de la oposición en el Congreso.

Con este telón de fondo es que el juez, que antes había ordenado retener los pasaportes de los 5 iraníes, ayer extendió esa medida a los 14 venezolanos, a los que se les tomaron las huellas dactilares y se les prohibió salir del país, tal como habían solicitado en la Justicia los diputados opositores Ricardo López Murphy y Gerardo Milman.

A los extranjeros se les secuestraron además 18 celulares, 7 notebooks y 5 tablets para ser peritados por la división de Cibercrimen de la Policía de la ciudad de Buenos Aires.

Aunque el procedimiento en el hotel en el que se hospedan los tripulantes estuvo a cargo de la división antiterrorismo de la Policía Federal, el juez Villena resolvió apartar a esa fuerza nacional (que depende del ministerio de Seguridad) por haber estado involucrada en el operativo para requisar el avión, el lunes pasado, cuando los 5 iraníes aterrizaron junto a 14 venezolanos provenientes de Córdoba, donde habían descendido antes por malas condiciones climáticas.

Reclamo opositor

Mientras avanza la investigación, la oposición en el Congreso reclama al Gobierno que explique por qué dejó ingresar al país el avión Boeing 747 que antes perteneció a la empresa iraní Mahan Air y actualmente sería propiedad de Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa). Ambas están sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el terrorismo internacional.

También, diputados de Juntos por el Cambio quieren saber si el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, fue alertado por funcionarios locales sobre la aeronave que sigue retenida en el país, sin combustible aunque sin prohibición formal de vuelo.

La sospecha opositora anida en las recientes declaraciones del ministro de Interior de Paraguay, Federico González, quien reveló que alertó “a los servicios de inteligencia de la región” que el avión pertenecía a una empresa “sancionada por Estados Unidos y que los tripulantes son miembros de las fuerzas revolucionarias de Irán e integran la lista negra de terroristas”. Dijo que lo hizo después de que el avión aterrizara en Ciudad del Este, entre el 13 y 16 de mayo, pero sin precisar en qué momento comunicó la información a las autoridades argentinas.

Ayer, después de que la oposición protestara contra “el silencio elocuente” y “enigmático” del Gobierno, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, aclaró que “no es cierto que nos hayan alertado hace un mes. Sí nos enviaron una información el lunes a la noche, a través de la Agencia de Inteligencia, cuando el avión estaba en la Argentina y ya había hecho Migraciones”.

En el mismo sentido habló Fernández: “Cuando dicen que la Argentina fue comunicada por Paraguay de lo que estaba sucediendo hace un mes, no es verdad. [...] La información la tuvimos el lunes por la tarde y el avión ya estaba en Ezeiza, no es que tuvimos una información de la que no hicimos utilización”, aseguró el ministro de Seguridad.

En medio del revuelo, ayer se supo que el Gobierno paraguayo resolvió apartar a dos funcionarios de la Dirección de Aeronáutica por haber permitido el arribo del avión que hoy está detenido en Ezeiza.