Zuqui: “Me siento identificado con el club”

Una de las que hace un tiempo atrás era la gran preocupación de Ricardo Zielinski y Estudiantes llegó a su fin hace algunas semanas. Luego de varias charlas, Fernando Zuqui renovó con la institución y seguirá vistiendo la camiseta Pincha hasta diciembre de 2024. Y ante esto, el nacido en Mendoza brindó ayer una conferencia de prensa en la que se refirió al tema y también a otras cuestiones vinculas al presente y al futuro de los del Ruso.

En cuanto a lo que primó para tomar la decisión de seguir en el León, el volante fue contundente: “El estar feliz. El sentirme contento a la hora de levantarme y venir a entrenar. El ponerme la camiseta de Estudiantes y estar feliz. Fueron muchas cosas las que puse en la balanza. Y cuando tuve que decidir, fue fácil”, remarcó antes de mostrarse agradecido para con la dirigencia. “Gracias al esfuerzo del club por las charlas que tuvimos y por las ganas de querer que esté”, agregó. “Estudiantes es un club que quiero mucho, lo manifesté en varias ocasiones. Es un club donde estoy muy contento y muy feliz. Cada vez que me toca ponerme la camiseta lo disfruto. Siempre lo hablo con mi familia este tema. Y hoy estoy contento, por eso la decisión de continuar en el club. Porque me siento con ganas de poder aportar lo mejor de mí para el equipo y para el grupo, que es lo más importante. Y de esa forma que podamos lograr los objetivos. A la hora de tomar una decisión, uno toma muchas cosas. Me siento identificado con el club”, completó.

Pese a seguir con la base de lo que fue el semestre pasado, Estudiantes no ha mostrado todavía su mejor fútbol, algo que el nacido en Luján de Cuyo entiende como lógico por tratarse de los primeros encuentros tras el parate.

“A medida que vayan pasando los partidos vamos a ir teniendo mayor juego. Nos vamos a ir entendiendo con los chicos que van llegando. Creo que esto es un inicio para seguir compitiendo y para estar a la altura de este club. Ojalá podamos seguir de la mejor forma. Obviamente que los resultados son positivos, pero tenemos que seguir mejorando para todo lo que viene”, describió. “Ya vamos a ir encontrando esa fluidez. Esa manera de jugar que queremos, y que la mostramos en muchos momentos del torneo pasado. Confiamos en lo que tenemos”, remarcó. “Se fue Gustavo, que para nosotros era un jugador importante, pero llegaron jugadores importantes también que nos van a ayudar a mejorar entre todos y a lograr los objetivos que tenemos en la cabeza a nivel grupal. E individualmente vamos a ir mejorando para que cumplamos los objetivos que tengamos en cabeza, que todos saben. Obviamente que pensar a largo plazo sería equivocarse. Acá el tema es pensar partido a partido, como lo venimos haciendo”, destacó. “Hoy el fútbol argentino está muy difícil. Entonces tenemos que tratar de, cuando nos toque jugar, hacerlo de la mejor forma. Y obviamente en estos partidos prepararnos de la mejor forma para cuando nos toque jugar los Octavos de la Copa”, enfatizó.

Entre las llegadas se encuentra la de Pablo Piatti, para con quien Zuqui también tuvo palabras de elogio y a quien considera importante de cara a lo que se viene en el futuro inmediato del León.

“Estamos contentos de poder tenerlo con nosotros. Es un jugador que tiene una trayectoria muy buena. Ya sabe lo que es jugar en este club. Conoce muy bien lo que es Estudiantes”, sostuvo. “Nos va a ayudar muchísimo para lo que sea tener la pelota y también tener llegada. Es un jugador importante. Ya estuvimos charlando un poco de todo. Estoy contento tanto por él como los que llegaron y los que van a llegar. Eso hace que mejore el plantel”, completó.

Por último, el volante se refirió al tema Fabián Noguera y a una situación que aún no tiene resolución. Amigo del central, el ex Boca y Godoy Cruz manifestó: “Con respecto a Fabi, son decisiones personales. Ojalá que sea lo mejor para él. Como amigo y como compañero, además de desearle lo mejor, ojalá que se pueda quedar. Es un jugador importante para nosotros”, concluyó una de las varias piezas fundamentales en el andar de los de Zielinski.