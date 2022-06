Vidal bancó a Ritondo en la disputa interna del PRO

La disputa interna en el PRO por la candidatura a Gobernador está al rojo vivo. La danza de candidatos no se detiene en medio de una puja que parece bien lejos de resolverse.

En ese contexto, la ex gobernadora María Eugenia Vidal salió a bendecir a un ex funcionario suyo durante el gobierno que encabezó en la Provincia. El apoyo de la ex gobernadora fue para Cristian Ritondo, quien ocupara el ministerio de Seguridad durante la administración bonaerense de Cambiemos.

Ritondo viene intentando abrirse paso en la disputa provincial donde ya hay varios anotados. Uno de ellos es Diego Santilli, que cuenta con el respaldo del alcalde porteño y aspirante presidencial, Horacio Rodríguez Larreta.

“Quien está mejor capacitado para ser gobernador se llama Cristian Ritondo, y es una persona que trabajó conmigo”, afirmó Vidal sobre su ex ministro de Seguridad. De esta manera se diferenció de la apuesta de Rodríguez Larreta.

“Ya lo he hablado con él. Lo respeto muchísimo a Diego (Santilli). Fuimos compañeros de equipo y hemos trabajado juntos y es muy valioso”, consignó Vidal.

Si bien la dirigente opositora consideró que “al final la decisión la tomará la gente”, insistió en los méritos de su ex ministro, actual jefe del bloque PRO de diputados. “No tengo dudas de que Cristian Ritondo puede ser un gran gobernador para la provincia de Buenos Aires”. La ex mandataria bonaerense ya había respaldado públicamente a Ritondo para disputar el sillón de dardo Rocha, probablemente con Axel Kicillof, quien si bien no lo anunció aún de manera oficial todo indica que irá en busca de la reelección.

Los nombres de Ritondo y Santilli no son los únicos que orbitan el planeta PRO en la pelea por la Gobernación.

Otro de los nombres que se menciona es el de Javier Iguacel, el intendente de Capitán Sarmiento alineado con Patricia Bullrich, otra de las aspirantes presidenciales del espacio.

También se habla del intendente de Lanús Néstor Grindetti, quien acaba de sellar un acuerdo con el ex presidente Mauricio Macri. Grindetti fue jefe de campaña de Santilli en los comicios legislativos del año pasado, pero en los últimos tiempos tomó distancia del Colorado y del proyecto presidencial de Larreta.

No sólo eso: Grindetti viene promoviendo la candidatura presidencial de Macri e incluso lo llevó hace algunos días de recorrida a su distrito.

Estos movimientos tienen la impronta de preliminares y en mucho dependerán de lo que finalmente haga Macri respecto de su candidatura en busca de disputar el “segundo tiempo”.

Si el ex mandatario va por la revancha, su nombre preferido para la Provincia es el de Patricia Bullrich, pero la actual presidenta del PRO no quiere saber nada con la Gobernación y su proyecto político pasa por llegar a la Casa Rosada.

Mientras tanto, los aspirantes bonaerenses siguen trabajando en el territorio en busca de llegar lo mejor posicionados para la etapa de las definiciones.