Castigo a infieles en Qatar: irán presos quienes tengan sexo extramatrimonial durante el Mundial

Para los infieles, la fiesta del mundial no va a ser completa. Es que aquellos que vayan a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Qatar 2022 se encontrarán con una particular prohibición: no se permitirán las relaciones sexuales extramatrimoniales. Y quienes las tengan, la multa podría ser hasta la cárcel.

Según publicó el medio "Daily Star", los "fanáticos cachondos" que tengan aventuras de una noche podrán llegar a sufrir condenas de hasta siete años de prisión si llegan a ser sorprendidos en esta situación en el país de Medio Oriente. El mencionado medio detalló además que funcionarios de la FIFA incluso ya advirtieron que "no se harán excepciones" durante el torneo que se disputará entre noviembre y diciembre de 2022, lo que además despertó las alertas de los hinchas y autoridades de otros países.

De hecho, el medio británico apunta a que existe una "creciente inquietud" en las fuerzas de orden del Reino Unido por las posibles sanciones que sean decretadas por "hacer cosas cotidianas aceptadas durante y después de los partidos" contra los hinchas de esta nación que asistan al evento deportivo.

Respecto a las relaciones sexuales casuales en el Mundial de Qatar 2022, una fuente policial detalló al medio que "el sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como marido y mujer. Definitivamente no habrá aventuras de una noche en este torneo". Y argumentó que "realmente no habrá fiesta en absoluto. Todos deben mantener la cabeza sobre ellos, a menos que quieran arriesgarse a quedarse atrapados en prisión".

De todas formas, explicó que "esencialmente, existe una prohibición de sexo en la Copa del Mundo de este año por primera vez en la historia. Los fanáticos deben estar preparados". Por otro lado recalcan que tanto el sexo fuera del matrimonio como la homosexualidad están declaradas como ilegales en Qatar, siendo ambos actos considerados delitos que conllevan penas de hasta siete años de prisión.