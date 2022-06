La emoción de Marcela Tinayre al revelar detalles de la carta que le dejó Marcos Gastaldi antes de morir

Marcela Tinayre visitó a Georgina Barbarossa y recordó los últimos días de su exmarido, que falleció en julio de 2020. En la oportunidad relató una conmovedora historia vinculada a Marcos Gastaldi, de quien el próximo 19 de julio se cumplirán dos años de su muerte.

Vale recordar que, estuvieron juntos más de veinte años, fueron padres de Rocco y ensamblaron sus familias. Ella era mamá de Juana e Ignacio, de su relación con Ignacio Viale y el tenía cuatro hijos: Camila, Valeria, Marcos y Santiago. Fueron compañeros en las buenas y en las malas, incluso hasta los últimos días del empresario, cuando ya estaban separados y ella estuvo a su lado en su enfermedad.

Asimismo, la hija de Mirtha Legrand repasó aquellos momentos de julio de 2020 que coronaban un período muy difícil para ella. En un clima de profunda emoción, detalló los días previos a la muerte del banquero. El alerta surgió cuando se juntó en la casa de uno de los hijos de Marcos, dispuesta a compartir un asado. “Tenía excelente relación con todos. Fueron 21 años que estuvimos juntos”, recordó. Allí le dijeron que había llamado una asistente contando que Marcos no se sentía bien. “Llamo a la asistente y escuché la respiración rara. Dejé todo y me fui rajando a verlo”.

Cuando llegó, vio que había dos ambulancias y se dio cuenta que el panorama no era el mejor. “Sentí que él estaba ahogado, entonces lo abrazo, me tiro encima. Y él me decía algo que no le entendía”. El médico le explicó que estaba sin oxígeno y que lo tenía que llevar al sanatorio. “Yo iba caminando al lado de él y lo tapaba porque hacía frío. Él iba con los ojos cerrados, y cuando está por subir a la ambulancia, Marcos abrió los ojos, me miró y miró al cielo”.

Finalmente confesó que, a la semana encontró una carta que decía: "amor mío, antes de morir te voy a mirar y voy a mirar al cielo’. Todo estaba escrito”, contó Marcela conmovida. “Marcos le tenía terror a la muerte, yo le hacía chistes, le decía que no se iba a morir”, agregó apenas conteniendo las lágrimas. Y trató de descifrar aquellas últimas palabras de Gastaldi: “Yo creo que me dijo es ‘tengo miedo de morirme".