Más críticas a la gestión del Bioparque local

La administración del Bioparque municipal volvió ayer a ser objeto de críticas por parte de la oposición local, que denunció que, producto de no contar con una habilitación de Flora y Fauna, en el lugar no se pueden alojar los animales silvestres que se secuestran en distintos operativos en la Ciudad, como tampoco procura una guardia veterinaria las 24 horas.

Luego de las presentaciones que se realizaron en el Concejo Deliberante por la muerte de ejemplares a causa de ataques de perros y caquexia (desnutrición y atrofia muscular), el bloque de concejales del Frente de Todos presentó ahora un pedido de informes para conocer sobre la falta de habilitación provincial del lugar y su actual funcionamiento.

Según denunció la edil del peronismo Paula Lambertini, autora de la presentación realizada en el deliberativo local, “hace cinco años que cerró el Zoológico y desde entonces no se hizo más que sacarse de encima a los animales de la Ciudad sin miramientos”.

Al mismo tiempo, afirmó que del Bioparque “no hay más que un anuncio vacío”, ya que desde 2017 “no se han presentado los papeles para su habilitación en la dirección provincial de Flora y Fauna. “Por eso no se realizan tareas de rescate de animales secuestrados, no hay guardias veterinarias las 24 horas y no se realizan actividades educativas”.

Y afirmó que dos ciervos axis recientemente rescatados debieron ser atendidos y alojados por particulares por “la falta de habilitación provincial del Bioparque para darles guarda”. Según precisó, de haber contado con la reglamentación provincial “los ejemplares hubieran ido allí porque el ciervo axis es un animal exótico -proviene de Asia- y “no se puede liberar en cualquier lugar. “No sólo no hay habilitación sino que cuando quisieron derivar al animal al Bioparque le dijeron que no tenían medicamentos, ni guardia veterinaria”.

En esa línea, la concejal denunció que “mientras se posponen anuncios de supuestas aperturas, los animales que aún quedan en el lugar son tratados con indolencia y abandono”.