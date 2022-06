Agua: tomar dos litros diarios mejora el estado de ánimo y las emociones

Es muy común que el invierno suela confundirnos y hacernos pensar que durante los meses de frío no es necesario tomar tanta agua como en verano. Este es un error frecuente; tomar agua, al menos dos litros por día, es un hábito que debe mantenerse los 365 días del año.

Asimismo, especialistas en el tema, aseguran que no es lo mismo tomar infusiones calientes u otras bebidas en lugar de agua. También, es habitual tomar alcohol, en especial bebidas blancas para el frío, que no son buenas para la nuestra salud, ni para nuestro riñón porque nos deshidratan, no suman, sino que perjudican.

Algo muy común en esta época del año es deshidratarnos sin darnos cuenta, fenómeno que sucede a través de la transpiración. Así, es bueno saber que el problema con las bebidas calientes no es que no nos hidraten, sino que muchas veces las personas les suman yuyos tanto al té como al mate que contienen teína o cafeína. Estas sustancias no son inocuas como el agua, sino que pueden generar un aumento de la diuresis y hacernos perder mucho líquido.

Además, si bien uno puede tomar bebidas gaseosas y aguas saborizadas, éstas nunca deberían ser la primera fuente de hidratación. En especial, las bebidas colas elevan el azúcar en sangre que es una de las causas de la diabetes.

Finalmente, se conoció que la irritabilidad, el cansancio, y la somnolencia son tres síntomas claros de una mala hidratación que además colaboran en aumentar el nivel de estrés. No se debe tener sed para tomar agua y la ingesta de frutas y verduras, también colabora para poder mantenernos hidratados.