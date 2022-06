Revuelo en un super chino de La Plata: gritos y empujones entre un cliente y los encargados por precios remarcados

Durante las últimas horas se vivieron momentos de tensión en un supermercado chino de La Plata en donde un cliente denunció públicamente "empujones y maltrato" por parte de los encargados luego de un reclamo que inició por un error en los precios remarcados. Toda la situación quedó filmada en su teléfono celular.

"Dice $375 en el lugar, y vos me estás cobrando $440", indicó el joven mientras grababa a la encargada en la caja, mientras ella se disponía a cobrar la compra.

El muchacho difundió lo sucedido a través de sus redes sociales y rápidamente se viralizó. El hecho ocurrió en el negocio que está ubicado en la zona de 46, entre 22 y 23.

La mujer al ver que los precios realmente no coincidían con los que se cobraban en caja, decide romper los papeles pegados en una de las heladeras. "Por más que lo arranques lo tengo filmado. Mostrame la cara", dijo el joven que luego fue echado del comercio. "Esta señora me está pegando porque no quiere poner los precios como corresponde", finaliza el video.