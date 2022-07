Soldano: “El gol para el delantero es confianza”

Si el delantero vive del gol, que decir de la ansiedad que seguramente estaba atravesando Franco Soldano. Cuestionado en Boca por su falta de gol (aunque jugó más de una vez como volante derecho), con solamente uno en Fuenlabrada, habían pasado casi siete meses sin gritos propios. Por eso, el desahogo con ese primer gol, el preámbulo del doblete tan festejado por el triperío, imprescindible para sacar adelante el difícil partido frente a Flandria.

“Estoy contento por los goles porque el delantero los necesita siempre. No venía teniendo demasiadas oportunidades y por suerte en el primer gol se me fue abriendo la defensa y después fue un muy lindo centro de Ramón que por suerte pude conectar bien”, rememoró sus goles el sunchalense, que volvió al gol cerca de casa, en plena pampa gringa.

“Rafaela me sienta bien, esta cancha me sienta bien. Yo soy de Sunchales pero vine a jugar varias veces, me ha tocado convertir, por eso llegué al partido con Flandria con esa cuotita de confianza, sentía que me podía llegar a tocar”, manifestó. No solo fue un partido distinto porque su familia estuvo casi en pleno, sino que ese primer gol con la casaca tripera tuvo una dedicatoria especial. “Fue para mi señora que está embarazada. Ella es la que banca los trapos siempre”.

“Franco no había jugado tanto de titular. Bienvenidos los goles, es muy buen pibe y se lo merece”, dijo Néstor Gorosito en la conferencia de prensa tras la victoria. Goles que ayudan a la confianza del jugador, más con la difícil tarea de reemplazar a Cristian Tarragona. “El gol para el delantero es confianza, la serenidad te la dan tus compañeros y el cuerpo técnico. Por suerte pude volver al gol, lo necesitaba, lo venía buscando. Y es un premio al trabajo que vengo haciendo y un empujoncito para seguir de esta manera”, manifestó.

Una y otra vez el relato regresa al primer gol, ese que sirve para alejar la mufa. “Es una salida rápida de una pelota parada de Flandria. La pude llevar y fui mirando para ver si tenía pase adentro del área. La defensa se fue metiendo para atrás, entonces traté de pegarle fuerte por abajo que es el lugar más incómodo para los arqueros y por suerte pude convertir”. Preparen, apunten, fuego. Un gol de delantero que va recuperando la confianza. Es, tal vez, lo mejor que trajo Gimnasia de la excursión a Rafaela más allá de la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina.

Los protagonistas saben que Gimnasia no jugó un buen partido. Soldano también, pero reconoce virtudes del Lobo. “Es un equipo que se está acostumbrando a ganar y va a luchar en todos los frentes con la seriedad que se merece. No nos podemos relajar en ningún momento, tenemos que estar los 95 o 100 minuto que dude el partido concentrados al 110% porque sino lo pagás caro. En Rafaela tuvimos la figura de Rodrigo Rey que nos salvó, después un quite de Guille Enrique que era una jugada muy clara. Esas cosas para el partido con Defensa y Justicia las debemos corregir porque no pueden volver a pasar. Una vez te perdonan, dos no”. Virtudes y cosas sobre las cuales trabajar, todo en la balanza. “Cuando se gana es mucho más fácil corregir”, señaló Soldano. “Obvio que nos ilusionamos pero tenemos que ir paso a paso con humildad, con trabajo. No pensar más allá del próximo partido”, agregó.

El desgaste físico es un gran enemigo para un plantel corto como el tripero con un agenda comprimida. “La merma es lógica porque venimos de dos partidos con un desgaste físico muy importante. Con Racing y con Rosario Central se dieron partidos en los que hemos corrido mucho, con un viaje de por medio. El esfuerzo que ha hecho el equipo habla de la madurez alcanzada”.

Tras el triunfo, todo el plantel saludó y ofrendó algunas camisetas. “Quiero reconocer a la gente que hizo un esfuerzo increíble. Lejos de casa, fin de mes, miércoles y el esfuerzo que hicieron para venir a apoyarnos es increíble. Nosotros trataremos de retribuírselos siempre desde adentro de la cancha”. Franco Soldano, el delantero que quiere convencer con goles.

