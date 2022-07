Lacunza trató de "mentiroso" a Alberto Fernández por involucrarlo en un presunto golpe de mercado

El ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza rechazó de manera contundente las críticas de Alberto Fernández, quien lo había involucrado en un supuesto intento de desestabilización sobre la corrida de los bonos en pesos. "Es mentira", sentenció con una férrea defensa de su gestión.

“Es una acusación grave que insinúa una actuación mía en contra de los intereses de la Argentina. No sé a qué se refiere, pero no puede precisar nada, no existe, ni hubo una reunión, un informe, ni [una declaración] en on, ni en off” en ese sentido, indicó el economista en declaraciones a la prensa.

Días atrás, Fernández lo había acusado como una de las personas que busca sembrar una movida desestabilizadora respecto del pago de la deuda doméstica. “Lacunza defaulteó la deuda en pesos, pero para nosotros el mercado de deuda en pesos es muy importante y vamos a cumplir”, había dicho el jefe de Estado.

Y allí fue cuando le lanzó un dardo al exfuncionario de Cambiemos. “Seguramente están buscando un golpe de mercado. Sabemos con qué bueyes aramos. No les pido que me ayuden, les pido que se callen porque confunden con expectativas adversas”.

En su defensa, Lacunza expresó: “Nunca va a encontrar una declaración mía en contra de la Argentina”. El exfuncionario aclaró, además, que si bien le atribuyen un informe que habría generado la corrida, ese documento está fechado el 9 de junio, “y la movida comenzó el 8 de junio”. Y puntualizó que, sin embargo, tiene en claro su rol “en el espacio opositor”. “Me parece que la mayor parte de sus políticas son equivocadas, pero que el Presidente se haga cargo de esa berretada, es una escalón mucho más bajo, del deterioro institucional”, aseveró.

Lacunza sostuvo que la afirmación de Alberto Fernández expone una situación de “impotencia y de fragilidad”. Consideró llamativo que un Gobierno “que tiene un año y medio por delante, con una botonera compleja y vasta de la política económica, sea vulnerable a lo que diga un tipo en una reunión”.

Respecto de la inflación, rechazó que las mediciones que se registran en buena parte del planeta puedan explicar el aumento de precios que se registra en el país. “La inflación en el mundo, a causa de la guerra en Ucrania, podrá subir del 4 al 8% anual, en Argentina el año previo fue 36%, el año pasado 51%, y ahora está en 80%". Y amplió: “No es un pronóstico, es lo que está ocurriendo. 5% mensual, que fue en mayo, es 80% anual”. El ex ministro añadió que, incluso, si las subas anterior superiores al 6% se hubieran mantenido, el aumento de todo el año podría llegar al 100%.

Para el ex funcionario de Cambiemos, el Gobierno cometió “mala praxis”. “Los alimentos crecen acá al 6% mensual y en Brasil, que está en el mismo planeta con guerra, pasaron del 0,5% al 1%. Y es la misma harina, el mismo trigo, y la misma soja”, concluyó.