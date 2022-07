Campo vs. Gobierno: “No es broma, es algo muy serio”

“Esto no es broma, es muy serio. Lo único que queremos es visibilizar la complicada situación del agro y del país. Vamos a manifestarnos porque acá hay un problema y merece ser escuchado, por más que el Gobierno no entienda o no quiera entenderlo”. Muy duro, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, le respondió ayer al presidente, Alberto Fernández, después de que el mandatario cuestionara el anunciado paro del campo pidiéndole al sector que se deje de “embromar”.

Fue luego de una consulta puntual de EL DIA que Salaverri salió al cruce del jefe de Estado, ratificando además la adhesión de la entidad que conduce a la protesta con cese de comercialización de granos y hacienda que la Mesa de Enlace fechó para el próximo 13 de julio. El detonante de esa medida de fuerza (que podría incluir movilizaciones puntuales y acciones en rutas, pero sin piquetes) es la extendida falta de gasoil, “que está afectando muchísimo a la Provincia, que genera angustia en el sector al no poder diagramar los viajes y que empieza a complicar la siembra y la cosecha”, advirtió el dirigente rural bonaerense.

También Salaverri se refirió a las últimas restricciones del Banco Central en el acceso al dólar para importar. “Nosotros hemos tenido muchos inconvenientes para importar repuestos, sobre todo cubiertas. En el Gobierno dicen que estaría garantizada la importación de insumos como fertilizantes y herbicidas, pero tenemos dudas porque sabemos de la escasez de dólares y el escenario no es nada claro”, apuntó en diálogo con este diario.

En ese sentido, el referente de Carbap volvió a dirigir sus dardos al Presidente, que ayer relacionó la falta de dólares con el aumento de las importaciones y un supuesto mayor crecimiento: “Tenemos un problema con los dólares porque crecemos mucho porque necesitamos divisas para importar insumos. Tenemos una crisis de crecimiento y la vamos a resolver. La primera crisis que tenemos es energética, tenemos que importar gasoil para que la Argentina siga produciendo”, dijo al respecto.

Esa visión, criticó Salaverri, “es personalísima del Presidente. La percepción de que la Argentina crece y que por eso escasean las divisas no coincide con la nuestra. Tenemos entendido que el nivel de importaciones no se ha modificado demasiado y, al menos en nuestro sector, no estamos viendo tal crecimiento”.

Por el contrario, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia anticipó “una merma en la producción de trigo de casi un millón y medio de toneladas, tanto por lo climático, como por la falta de reglas claras y la pérdida de oportunidad de la Argentina para volver al mundo de los alimentos”. Ese combo conspira contra cualquier inversión en la producción de trigo, dijo Salaverri y que “el país se está perdiendo de incorporar 7 mil millones de dólares que vendrían muy bien ante la falta de divisas”.

Por eso también parará el campo en la Provincia el próximo 13 de julio. Y porque, como protestó la Mesa de Enlace, “resulta urgente el acceso al gasoil y los fertilizantes para evitar una parálisis total del aparato productivo”. Pero además, “por la grave situación de gobernabilidad que se vive en la cabeza del oficialismo, con un Presidente enfrentado a su Vicepresidenta y una situación sumamente compleja en lo político que deriva en cuestiones económicas que terminan afectando al sector agropecuario y al resto de la sociedad”, puntualizó Salaverri y que, “lejos de las bromas”, buscarán visibilizar “en serio los problemas de la gente, como la inflación, la brecha cambiaria, la presión tributaria y los intentos para reformar la Justicia”.