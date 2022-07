El hijo de Alberto Olmedo trabaja como cadete y confesó que es amante del vértigo

Sin dudas, su padre es uno de los humoristas más recordados de todos los tiempos. Sin embargo trabaja realizando envíos de mercadería y ahora es furor en las redes.

Albertito, como todos lo conocen, es hijo de Nancy Herrera y nació el 26 de octubre, meses después de que su padre muriera, el 5 de marzo de 1988 tras caer de un balcón en Mar del Plata.

Actualmente además de trabajar, realiza divertidos sketches cortos en las redes sociales, demostrando que heredó la veta artística de su padre.

Ahora, para Tik Tok (donde tiene más de 14 mil seguidores) presentó a su madre. Asimismo, da cuenta de las peripecias que vive en su trabajo como repartidor, cuando la gente tarde en atender el timbre o tiene que volver al día siguiente porque no pudo llevar el paquete a destino.

Finalmente, contó que tras la muerte del ídolo rosarino, su mamá se fue a un campo en Entre Ríos, que él a veces también frecuenta: “Es un lugar al que suelo ir cuando quiero estar tranquilo”. También se refirió a la supuesta presencia de drogas en el cuerpo de su padre, algo que en su momento Nancy negó. “Excesos, cocaína, alcohol: si tomó o no tomó, es problema de él; si mamá tomó o no tomó, es problema de mamá; si tomo o no tomo es problema mío; si vos tomás o no tomás, es problema tuyo. No sé por qué le buscan tanto la vuelta al tema de la cocaína. Para los que dicen que sí tomo, se termina ahí. Para los que decimos que no tomó, se termina ahí. Lo mismo con el chupi. A mí me resbala, llega un momento que si no puedes únete a la corriente. Cada uno hace de su c... lo que quiere. Te cuento algo más: heredé la costumbre de mi viejo, yo también me cuelgo de las barandas, soy amante del vértigo" cerró.