Aguardan el inicio del juicio al “Pity” Álvarez

“Solo quiero que el juicio pase rápido y que mi papá pueda descansar en paz”, pidió ayer Jacqueline Guzzardi, la hija de Cristian Maximiliano Díaz, el hombre asesinado en el barrio porteño de Villa Lugano por su vecino y exlíder de la banda de rock Viejas Locas, Cristian “Pity” Álvarez, a dos días de cumplirse el cuarto aniversario del crimen y luego de que un tribunal dispuso la fecha de inicio del debate oral.

La joven de 19 años dijo que este nuevo aniversario del asesinato de su padre lo afronta “más tranquila” y que solo le presta atención al comienzo del juicio, pactado para el 22 de febrero próximo y ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 29.

“Todavía no me puse a pensar que pasaría en el juicio y tampoco en qué lo voy a ver (en referencia a “Pity”). Solo quiero que pase rápido y que mi papá pueda descansar en paz de una vez”, aseguró Jacqueline y agregó: “La gente me escribe diciéndome que me apoyan y que la va a pagar por lo que hizo. Recibir ese cariño es algo lindo en este momento”.

La hija de Díaz había dicho en una primera entrevista que desde que el exlíder de Viejas Locas asesinó a su padre a balazos, en 2018, no podría escuchar “ni una canción” del músico.