Alberto avaló la ofensiva de Cristina contra la Justicia: "Está deslegitimada y urgente una reforma"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la justicia está "deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática" e insistió en la necesidad de "reconstruir una Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales", al referirse a la publicación que realizó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que criticó a la Corte Suprema.



"He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina Fernández de Kirchner. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática", afirmó el mandatario a través de un hilo en su cuenta de Twitter.



El Presidente compartió el mensaje publicado ayer también por Twitter por la Vicepresidenta, en el que criticó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y afirmó que hay "un Poder Judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen", lo que coloca "a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional".



En su publicación de hoy, Fernández realizó un repaso por diversos antecedentes, que van desde "la designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti", una decisión tomada por Mauricio Macri y que, según el mandatario, dio cuenta de "la decisión de manipular la justicia" por parte de Cambiemos.

"Durante el macrismo, la Justicia Federal construyó 'doctrinas' que resultaron patéticos instrumentos para perseguir a opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas. Imputaron responsabilidades objetivas y aplicaron el derecho penal de autor sin vergüenza alguna", abundó el Presidente en el mismo sentido.



Sobre lo afirmado ayer por la Vicepresidenta, respecto de que una "sentencia ya está escrita" en su contra, el Presidente dijo que "esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal".



"Cuando quise reformar la Justicia Federal algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la Corte fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia", añadió el jefe de Estado.



"Pueden hablar de las formas y del video de Cristina Kirchner, pero NO dejemos de debatir el problema y buscar una solución. Como Presidente sigo comprometido en que los argentinos contemos con una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos", concluyó su publicación.