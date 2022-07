Aunque aumenta el boleto, los micros seguirán a “media máquina”

El reciente anuncio del aumento de un 40 por ciento en las tarifas del transporte público (automotor y ferroviario) que alcanza a nuestra región no traerá como consecuencia una mejora en las frecuencias, pues adelantaron los propietarios de las líneas de colectivos que mantendrán la reducción de servicios implementada desde el lunes último hasta tanto el gobierno nacional pague los subsidios adeudados. Según se subrayó en ese sentido, la suba en los valores del boleto no es suficiente para cubrir los gastos operativos -inflación mediante- de las compañías.

A través de la resolución 469/2022, publicada en el Boletín Oficial, se detalló cómo quedarán los montos que impactarán en las líneas de colectivos y trenes en el área metropolitana -AMBA- y La Plata a partir del 1º de agosto.

El boleto mínimo de colectivo, que establece un recorrido de hasta 3 kilómetros, costará 25,25 pesos; para una distancia entre 3 y 6 kilómetros, 28 pesos; entre 6 y 12 kilómetros, 29,40 pesos; entre 12 y 27 kilómetros 30,80 pesos; y si el trayecto supera los 27 kilómetros, 32,20 pesos. En el caso del servicio automotor a esas tarifas se le descontará el 55 por ciento a los grupos de la población designados con atribuciones sociales a través de la tarjeta SUBE.

En relación a las prestaciones ferroviarias, la actualización tarifaria implica en los boletos mínimos con tarjeta SUBE 17,25 pesos para las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín; 11,25 pesos para la Urquiza; 10,75 pesos para el Roca y Belgrano Sur; y 9,50 pesos para la Belgrano Norte.

Puntualmente, en el servicio La Plata-Constitución (línea Roca), el precio de la primera sección con SUBE será de 10,75 pesos; 2 secciones, 14,25 pesos; y 3 secciones, 17,25 pesos. De no contar el usuario con la tarjeta de SUBE, el valor será de 34,50 pesos.

La decisión de aumentar las tarifas se dio en medio de un conflicto entre autoridades nacionales y empresarios del sector ante el reclamo del pago de una deuda de subsidios. Como medida de protesta, las firmas con concesiones de servicios de transporte de pasajeros resolvieron achicar a la mitad la frecuencia de los servicios y ahora, aunque el valor del boleto se rejustará en un 40 por ciento de todos modos se seguirá con la quita en las prestaciones.

“Estamos racionalizando los servicios en función de los recursos económicos y financieros que disponemos. No queremos paralizar, pero al no tener certeza de pagos, racionalizamos para no paralizar”, subrayó un dirigente de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires -CETUBA-.

Según se indicó desde las empresas de colectivos, “el incremento del boleto al usuario no soluciona en casi nada la cuestión de fondo” porque, se enfatizó que el mayor déficit en las compañías lo produce el costo operativo de sacar las unidades a la calle.

Una fuente de una de las UTE que operan en la Región, con servicios municipales y provinciales, resaltó que “las empresas estamos ajenas al aumento, que si bien es un reclamo del sector, lo define el Gobierno”. La misma fuente añadió que “si se incrementa el costo del boleto, después recibimos menos monto en subsidios”. Y en ese sentido se apuntó al costo operativo que se calcula por pasajero, el cual, de acuerdo a estimaciones oficiales, ronda los 150 pesos. Aseguran las cámaras empresarias, que entre el boleto y los subsidios, “el monto que se percibe está muy por debajo de eso”.

A raíz del desfase de costos que señalan las líneas de micros y que no estaría compensado con la suba tarifaria que le correspondería afrontar a los usuarios, desde una de las empresas de la Región confirmaron los aumentos de los sistemas de autotransporte urbanos e interurbanos al tiempo que remarcaron que “las medidas continuarán y las empresas están prestando servicios en la medida que puedan hacerlo”.

En esa línea se aclaró que “se trata de una necesidad de operar con lo que se tiene y así el sistema va seguir teniendo alteraciones”.

Según señalaron en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el gasto mensual del mantenimiento del sistema reconocido por el ministerio de Transporte es de 21.724,1 pesos, pero “el costo real” sería de 33.615,6, pesos.

50 Por ciento de las frecuencias. Así trabajan desde el último lunes a la medianoche los micros de nuestra Región y el AMBA. Según reiteraron en las líneas de colectivos, la medida de fuerza se mantendrá hasta que cobren los subsidios que se les adeuda. de las frecuencias. Así trabajan desde el último lunes a la medianoche los micros de nuestra Región y el AMBA. Según reiteraron en las líneas de colectivos, la medida de fuerza se mantendrá hasta que cobren los subsidios que se les adeuda.