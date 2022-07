El enojo de Brenda Asnicar: abandonó una entrevista porque el conductor no se sabía su nombre

Un momento incómodo vivió Brenda Asnicar en las últimas horas, en medio de una entrevista que concedió para la presentación de “Buenos Aires”, el video de la canción que recientemente lanzó junto a su colega Art Rushiti.

Los protagonistas del momento que ningún famoso quiere vivir son Brenda Asnicar como la flamante invitada y Nacho Elizalde, un panelista que forma parte de “Nadie dice nada”, ciclo en el que participan Flor Jazmín Peña, Nico Occhiatto y Nati Jota, entre otros.

El tiktoker LA Tía Sebi compartió en su perfil un recorte de lo que sería la grabación de la entrevista, en la que se ve a la ex Patito Feo levantándose de la silla mientras el entrevistado le ruega “no, por favor. Quedate”, pero ella continúa su paso mientras menciona que “no me gusta trabajar así”.

Pocos segundos después se escucha que la famosa argentina le responde: “Yo te entiendo pero me estoy matando. Tengo un montón de entrevistas, mil cosas y vos no te sabes ni el nombre de la artista”. Es que, tal parece, el joven entrevistador no se sabía el nombre de la invitada y no pudo disimular el error, quedando expuesto en todas las redes sociales.

Ante la repercusión que tuvo el hecho, la famosa mantuvo su ya clásico bajo perfil pero Elizalde utilizó su cuenta de Twitter para escribir: “Qué paja lo que pasó con Brenda”.