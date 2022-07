“Espero el llamado”

Gimnasia está viviendo un muy lindo momento. El equipo hace doce partidos que no pierde, está puntero en el torneo y sigue adelante en la Copa Argentina. Todo esto no hace más que ilusionar al hincha Tripero que se identifica con el equipo que conduce Néstor Gorosito.

Pero a su vez, el momento del año hace que se den cambios en los planteles. Futbolistas que se van y otros que llegan como refuerzos. Y en ese sentido en este mercado de pases Pipo ha sido muy cauto y medido a la hora de solicitar jugadores para reforzar el grupo.

Lo que el DT quiere es un marcador de punta derecho, algo que no parece ser sencillo. Ya se cayeron dos fijas como Marcelo Weigandt (que se queda en Boca) y Leonel Di Plácido (seguirá en Lanús). Pero la búsqueda sigue .

El otro nombre que llegará al Lobo parece estar mucho más claro. Es más. Desde hace un par de semanas todo está sellado de palabra y solo falta firmar el contrato. Se trata del regreso de Pablo De Blasis al Lobo, e incluso ya está de nuevo viviendo en nuestra Ciudad junto a su familia.

Es más, De Blasis el sábado pasado por la noche estuvo presente en el Estadio del Bosque en oportunidad de la victoria por 1 a 0, ante Defensa y Justicia.

Por estas horas, el futbolista se encuentra esperando poder firmar contrato para comenzar a entrenar a las órdenes de Gorosito.

“Está todo arreglado hace varios días pero estoy esperando un llamado. Leí que la prioridad era el lateral derecho y puedo entenderlo, pero todavía estoy esperando todo lo pactado para ya firmar y presentarme”, aseguró ayer Pablo, quien continuó diciendo, “de las charlas que tuve y las que tuvo mi representante está todo arreglado, solo faltaba una fecha para la firma. También estuvo la versión de que iba a ir al entretiempo del Estadio y jamás se me avisó nada. Esas cosas no se de donde salen pero a veces me hacen quedar un poco mal con la gente y es lo que menos quiero”, comenzó diciendo en la víspera en diálogo con “El Equipo Deportivo” de La Redonda.

“Yo de dinero no hablé, hablaron ellos (los dirigentes y Martín Guastadisegno, su representante) y por lo que tengo entendido jamás hubo una diferencia. Lo primero que se habló se pactó. Traje todas mis cosas y no hace falta volver a España. Devolví la casa, tengo cosas en una baulera y el resto de las cosas las traje acá”, contó el jugador, quien amplió, “estoy viviendo en un country y las instalaciones están buenas para moverme un poco y algún amigo me ayuda para no correr solo”.

“Ahora estamos un poco desfasados, los que venimos de otras ligas tuvimos vacaciones que acá no hubo porque el torneo termina antes pero yo estoy poniéndome a tono para estar al ritmo de un equipo que ya lleva muchos partidos encima. El rol que cumpliría es venir a aportar desde el lugar que me toque porque el equipo está muy bien y esperemos que siga así”, afirmó el futbolista pensando en su regreso al Club.

El viernes 1º de julio pasado el jugador ya quedó libre para sumarse a Gimnasia, tras terminarse su contrato con el Cartagena de España el día 30 de junio, Por eso ahora espera el momento de sumarse a su querido Lobo: “Mi último contacto fue hace dos semanas. No hubo diferencias, así que estoy esperando para que se de para poder presentarme lo antes posible. Tampoco hablé con Gorosito ni con nadie del cuerpo técnico”, dijo.

“Soy bastante tranquilo. Obviamente que después de diez años va a jugar eso de querer estar rápido. Lo que más puede perturbar es que se compliquen las cosas, que se cierren las puertas y en el transcurso de la semana me digan ‘esto no se hace por determinada situación’ y tengo que tratar de no quedar mal parado en el mercado que soy fuerte, en España. Igualmente no tengo temor porque no hubo discusiones, me parecen extraños estos días en los que no hubo comunicación. Yo no soy de insistir, espero que me avisen, nada más”, afirmó el futbolista.

Durante la charla, al repasar momentos de su carrera expresó, “en Alemania fue el punto más alto y Cartagena me agarra en otra etapa. Me gusto mucho más mi versión en Cartagena más allá de ser una liga menor por el entendimiento del juego y de los momentos. Jugué en otra posición como cuando era más chico, en un rol importante. Hicimos una temporada bastante buena, casi nos metemos en el playoff y era un equipo preparado para salvarse del descenso”.

Acto seguido, sobre su juego agregó, “hoy juego en cualquier posición por adentro. Los años vienen y los jugadores por afuera son más dinámicos. Así que lo hice en todas las posiciones, desde doble cinco hasta nueve”.

Como quedó dicho, estuvo en el Bosque viendo al equipo ante el Halcón, y sobre el Lobo dijo que: “El equipo está muy bien, es muy competitivo y viene en una racha muy buena. Yo se que tengo que esperar mi momento, todos los que somos de Gimnasia queremos no tocar nada, que todo esté intacto para que esto siga funcionando. Gimnasia es un equipo que da sensación de seguridad en los distintos momentos del partido”.

“Yo viví las mejores épocas de Gimnasia y esta racha entusiasma para volver a vivir lo que se vivió siempre, tratar de hacerse fuerte en cualquier cancha, ser respetados, sacar resultados en cancha de Boca o de River, clasificar a copas, ganar la mayoría de los clásicos como en algún momento, entonces imaginate si no voy a tener la esperanza y la ilusión de volver con este momento”, confesó.

A su vez, este regreso al país y a Gimnasia, la tenía en mente hace tiempo, e incluso lo había hablado en el club donde estaba, ya que quisieron retenerlo.

“En Cartagena dije que no, que hacíamos un año de contrato nada más porque quería volverme. Esto lo tengo en mi cabeza desde años atrás. Si se llegase a dar estaría contento porque es lo que siempre quise”, terminó diciendo De Blasis, que de un momento a otro se terminará convirtiendo en refuerzo albiazul, y volverá a ponerse la camiseta que tanto ama, la que sueña volver a defender nuevamente desde hace diez años atrás cuando se fue.