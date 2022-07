Nuevas críticas de la oposición por la crisis

Diputados de la oposición salieron ayer con una nueva ofensiva contra el gobierno nacional, al cuestionar la falta de rumbo económico que desató la crisis en el gabinete. Fue durante una nueva sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, a tres días del recambio en el ministerio de Economía.

El presidente del bloque radical, Mario Negri, fue uno de los más duros y pidió que el oficialismo resuelva las intrigas “dentro del palacio”, para que los costos no los pague la sociedad argentina. “Nosotros no empujamos a nadie, aunque en otros tiempos nos empujaron, pero les podemos pedir fraternalmente que no se empujen entre ustedes, porque Argentina va a terminar en un abismo”, lanzó.

Según el diputado cordobés, la verdadera discusión no es en torno al nombre de un ministro sino saber si para el gobierno “el déficit fiscal es una anécdota para la inflación o si la emisión nunca se paga con el bolsillo de los trabajadores”.

En la misma línea, el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, le reclamó al presidente Alberto Fernández “basta de relato y basta de sarasa”. “Mientras ustedes se pelean, más de 3 mil argentinos por día entran en la pobreza”, arremetió.

Luego, volvió a reclamar la presencia del jefe de Gabinete Juan Manzur en la Cámara de Diputados para que presente su informe de gestión. “Que se deje de esconder y venga a decirnos hacia dónde quieren ir, no tengan miedo de decir la verdad”.

En relación a la flamante titular del Palacio de Hacienda, opinó: “Si tenemos suerte Batakis va a ser una almacenera; si tenemos mucha suerte, va a ser una buena almacenera”. “Si tenemos poca suerte, que creo es lo que va a pasar, no sabemos el poco tiempo que va a durar”, concluyó.

El diputado del PRO Luciano Laspina señaló que en las últimas semanas el gobierno emitió pesos por el equivalente al 35 por ciento de la base monetaria y pronosticó que eso nos conducirá “a las cifras de inflación que veremos en junio, que probablemente será de las más altas del año”.

Y añadió: “El ministro Guzmán se fue dejando una bomba en pleno proceso de estallido. Esa es la herencia del nuevo equipo económico. No es solo una crisis de la pareja gobernante, es mucho más profunda”.

A su turno, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer aseveró que “la política es la responsable de ordenar o desordenar la vida nacional, en general, y en particular la economía”, pero “tenemos un Gobierno que ha perdido prácticamente su credibilidad y no puede llevar adelante una política pública”. “Para ordenar un sistema económico lo primero que hay que ordenar es el Gobierno”, expresó y adhirió a los “llamados a la cordura y responsabilidad que se han hecho”.

En el mismo sentido se expresó el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez hizo “un llamado al equilibrio, a la mesura, a la racionalidad en un momento muy delicado para la Argentina”. “El problema no es de la política sino de los que están soportando desde hace ya varios años los desaciertos, la imprudencia, la soberbia de los que gobiernan”, asestó.

Sobre el final, Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, buscó trazar un horizonte hacia el futuro, aunque también devolvió gentilezas a los opositores. “Hay desde hace un tiempo largo en la Argentina un plan sistemático para que los argentinos bajen los brazos. Y los opositores, junto a aquellos sectores más concentrados de la vida económica argentina, tienen un plan absolutamente en tándem”, sostuvo.