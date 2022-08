Macri, muy duro contra sindicalistas K: Baradel y Biró

El expresidente Mauricio Macri retornó a la escena política nacional con dos actividades: una en Rosario y la otra en Mar del Plata. En ambos encuentros, durante sus exposiciones, criticó duramente al Secretario General del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, y a su par de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. Pero también calificó al Gobierno nacional como “un verdadero ejército de demolición” y prometió un triunfo de Juntos por el Cambio en 2023, aunque le escapó a definición alguna a la interna opositora, que volvió a estallar con Lilita Carrió.

“Sin evaluación de aprendizaje, los alumnos no tienen futuro. Sin docentes que se sigan capacitando todos los días para darle a esos chicos las herramientas del siglo XXI, no tenemos futuro. No podemos tener gremios que digan, como dice Baradel, ‘yo no quiero preparar a alumnos para que vayan a las empresas’. ¿Quién es este tipo? ¿Dónde salió?”, disparó.