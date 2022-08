Macri: video de recuerdo y defensa de su gestión

Ayer se cumplieron tres años de la derrota electoral que sufrió Mauricio Macri en las Primarias de 2019. Tras esa abultada caída en las urnas que fue el principio del fin de su sueño de reelección, el Presidente dio un discurso subido de tono con cierta dosis de reproche a los votantes que no apoyaron su proyecto. Y en sintonía con ese aniversario, se hizo viral un video en el que se muestran fragmentos de esa conferencia en donde Macri alerta sobre los peligros que, a su juicio, encarnaba el eventual retorno al poder del kirchnerismo.

En medio de la grave situación económica y social agigantada por una inflación récord, el ex presidente salió a reivindicar su modelo y su gobierno. “Todos me atacaron por lo que dije en la conferencia post Paso. Hasta me obligaron a pedir perdón. 3 años después, todo lo que dije fue lo que pasó”, dice Macri según trascendió en fuentes partidarias.

El macrismo colgó en las redes sociales varios fragmentos de aquella polémica conferencia de prensa por la que, propios y extraños, acusaron a Macri de falta de autocrítica.

“Y si por ellos volviéramos al pasado, vamos a tener que empezar todo de nuevo”, es una de las definiciones que salen de boca de Macri en obvia referencia al Frente de Todos.

“El mundo no confía en ellos porque sabe lo que piensan hacer”, es otra de las frases del ex presidente que se editó en el video. “A partir de este resultado electoral desfavorable al Gobierno y favorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. El riego país subió 300 puntos en una hora y el dólar subió lo que subió”, es otra de las referencias que hizo entonces Macri y que ahora cobra actualidad por decisión del líder del PRO.

La movida mediática del ex presidente disparó de inmediato especulaciones acerca de una eventual renovada decisión de intentar ir por la revancha el año que viene.

De hecho, desde hace meses en el PRO se analiza que Macri podría jugar el “segundo tiempo”, aunque otras fuentes partidarias descreen de esa posibilidad y se inclinan por pensar que Macri buscará ser el gran elector interno de su propio espacio.

En las últimas horas Macri visitó Rosario y afirmó que el gobierno del Frente de Todos “es un verdadero ejército de demolición”. Al mismo tiempo, vaticinó que Juntos por el Cambio volverá a ser gobierno en el 2023. “Pero con más músculo político y con más experiencia”, subrayó.

Mientras tanto, trascendió que el ex presidente analiza volver a participar en la vida interna de Boca Juniors.