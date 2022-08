Tristeza en el mundo del espectáculo: a sus 84, falleció Rodolfo Bebán

Rodolfo Bebán falleció esta madrugada del domingo a sus 84 años. El actor, se encontraba en un geriátrico, pasando sus últimos días. Fue un galán de televisión en la época de 1960 y representó a varios personajes durante sus trabajos en los escenarios y en las pantallas.

"El candidato" fue su último gran papel protagónico en la TV, de la mano de Hugo Moser. Bebán nació el 25 de mayo de 1938, en Ciudadela. Toda su infancia se crió en Morón, donde su familia vivía.

"Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento", señaló la Asociación Argentina de actores en un comunicado a través de twitter.

“Mi gran amor es el teatro. Nací y me crié en él. Cuando no lo hago, lo extraño. Sin embargo, tengo que reconocer que la televisión es la que me dio notoriedad y la posibilidad de grandes trabajos. No puedo escupir contra el viento”, había declarado el actor allá un par de años atrás.

Sus actuaciones en televisión más recordadas posteriormente fueron: "Malevo" (1972), "Muñeca" (1973), "El Gato" (1976) y Nazareno Reyes (1984).

En teatro actuó en "Las Amorosas" (con Susana Campos, Fernanda Mistral, Lidia Lamaison, Adrianita y Norberto Suárez), "La extraña pareja" (con Palito Ortega), "Vivamos un sueño" (de Sacha Guitry, con Claudia Lapacó) y "Las mariposas son libres" (con Ana María Campoy, China Zorrilla, Gabriela Gili y Susana Giménez). Posteriormente se destacó en "Lorenzaccio" (de Alfred de Musset, junto a Alfredo Alcón).