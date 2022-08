Manes se acerca a Schiaretti y hace ruido

“Hay que cambiar la base de la coalición y para eso tenemos que hablar con todos, expandirla”, viene planteando Facundo Manes, Y en los últimos días puso manos a la obra: fue a Córdoba a reunirse con el gobernador peronista Juan Schiaretti.

El cordobés es un mandatario alejado del Frente de Todos y está enfrentado al kirchnerismo. El neurocientífico viene planteando que Juntos por el Cambio debe ampliar su base de sustentación, algo que genera ruido en especial cerca de Elisa Carrió y Mauricio Macri.

“No creo que la transformación venga de los extremos (de Cristina o de Macri). Nos guste o no, no van a poder convocar a una mayoría social para tener una mayoría legislativa y poder transformar. Estamos en una etapa preideológica para reconstruir una Nación”, agregó Manes en las últimas horas. Y concluyó: “Juntos por el Cambio no puede ir con lo mismo, sin autocrítica, a la elección presidencial que viene. Acá hubo muchos proyectos narcisistas de poder, autobiográficos, la cuestión no es ganar una elección, sino poder gobernar”.

En el entorno de Manes reconocen que con Schiaretti comparten el deseo de “construir una nueva mayoría”, un “espacio multipartidario” que sirva para cambiar la lógica Cristina-Macri. De hecho, consideran a Schiaretti como un “personaje clave” para el armado electoral del año que viene y aseguran que ambos mantienen un diálogo fluido y sin intermediarios. “Hay respecto mutuo y coincidencias sobre lo que hay que hacer en la Argentina que viene”, reconoce el neurólogo con sus allegados.

“Hay que hablar con todos. Schiaretti, con quien tengo una relación directa, es un gobernador que maneja muy bien Córdoba, una persona con experiencia. Pensamos lo mismo, que la Argentina que viene tiene que estar por fuera de los extremos. Los extremos le están haciendo mucho mal a la Argentina”, blanqueó Manes.