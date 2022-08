La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo tendrá la continuación de la fecha 13 del campeonato, donde se cruzarán en un duelo atractivo, Racing frente a Boca y donde Gimnasia y Estudiantes irán frente a Vélez y Talleres. A su vez, por la Premier League chocan Chelsea y Tottenham en un partidazo. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Vélez vs Gimnasia TNT SPORTS

18:00 Estudiantes vs Talleres ESPN/TV PUBLICA

18:00 Argentinos Jrs. vs Unión TNT SPORTS

20:30 Racing vs Boca ESPN Premium

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Lorient vs Olympique de Lyon STAR +

11:55 Niza vs Racing de Estrasburgo ESPN Extra/STAR +

15:30 Brest vs Olympique de Marsella ESPN 2/STAR +

PREMIER LEAGUE

10:00 Nottingham Forest vs West Ham STAR + / ESPN

12:30 Chelsea vs Tottenham STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 FSV Mainz vs Union Berlin ESPN 2/STAR +

12:30 Bayern Múnich vs Wolfsburgo STAR +

SERIE A

13:30 Lazio vs Bologna ESPN 3/STAR +

15:45 Salernitana vs Roma STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

12:30 Cádiz vs Real Sociedad ESPN 2/STAR +

17:00 Almería vs Real Madrid DIRECTV SPORTS / 1610

PRIMERA NACIONAL

13:00 Tristán Suárez vs All Boys

14:45 Chacarita vs San Martín S.J DIRECTV SPORTS

15:00 Quilmes vs Flandria

15:00 Guillermo Brown vs Atlanta

15:00 Almagro vs Deportivo Madryn

15:00 Defensores de Belgrano vs San Telmo

15:00 Brown de Adrogué vs Chaco For Ever

16:00 Alvarado vs Estudiantes de Río Cuarto

16:30 Mitre (SdE) vs Viila Dálmine

17:40 San Martín de Tucumán vs Gimnasia de Mendoza TYC SPORTS

PRIMERA "B"

15:30 Colegiales vs San Miguel TYC SPORTS

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

11:00 Gimnasia vs SAT DEPORTV

13:00 Huracán vs Rosario Central DEPORTV

15:00 River vs Villa San Carlos TV PUBLICA

GOLF: FEDEX ST. JUDE INVITATIONAL

14:00 Tercera ronda ESPN Extra

14:00 Ronda final ESPN Extra

PRIMERA C

15:30 El Porvenir vs Real Pilar

15:30 Liniers vs Club Luján

ATP MASTERS 1000 - MONTREAL

17:00 Final ESPN 2/STAR +