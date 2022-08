Leo Morales, el líder humilde

Leonardo Morales convirtió en Liniers el primer gol de un defensor tripero en lo que va del año. Elogiado por Néstor Gorosito, el entrerriano se convirtió en parte de la columna vertebral del equipo, el jugador del fondo más difícil de reemplazar. En cancha de Vélez pasó de la tristeza de un gol en contra (luego anulado) a la alegría del grito propio y desgranó sus sensaciones tras el 1 a 1 final.

“Mostramos carácter para empatar enseguida el partido”, aseguró el “Yacaré”, quien a la hora de analizar el resultado final sostuvo que “faltó un poquito más en la puntada final, pero el punto es muy valorable”.

Morales analizó el resultado también desde la necesidad de valorizar el punto con un triunfo frente a Unión el próximo jueves. “Obviamente queríamos ganar, pero en una cancha muy difícil empezar perdiendo siempre es complicado. Lo pudimos igualar a tiempo, entonces para que este punto valga tenemos que ir a ganar o ganar a Santa Fe. No nos queda otra”, manifestó.

Además, quedó con la sensación de que el resultado pudo ser otro a partir de la última jugada, la mano de Perrone que el juez consideró que fue afuera del área. “Creo que dentro de todo fue parejo. Con la última jugada que fue penal nos quedamos con la sensación de que la historia podría haber cambiado, aseguró, aunque sin profundizar en la decisión de Hernán Mastrángelo.

Cuando sobre la media hora del segundo tiempo fue a buscar un tiro de esquina al área fortinera, encontró el premio que venía buscando hace varias fechas. “El gol es lo que más estaba anhelando. Sirvió para igualar en una cancha muy difícil ante un equipo que está en la semifinal de la Copa Libertadores. Es importantísimo. Tenemos que seguir con humildad, laburando y los resultados se van a dar”, aseguró.

“Con Vélez se vio el Gimnasia que queremos aunque siempre hay cosas por mejorar”

“Fui de caradura nomás porque confiaba en que Ramón iba a peinarla y gracias a Dios pude empujarla. En el primer tiempo Germán había bajado una, la pelota me quedó un poquito atrás y no le pude dar. Como venía, ya si erraba dos me iban a matar mis compañeros”, contó entre risas el zaguero, quien no ha podido cumplir aún una materia pendiente: “Me gustaría meter un gol con gente en la cancha de Gimnasia”.

Para Morales la tarde no había iniciado de modo sencillo, ya que había hecho un gol en contra que luego fue anulado por posición adelantada de Lucas Pratto en el nacimiento de la jugada. “Había quedado con bronca por esa jugada. Al defensor se le hace complicada una jugada así, en el afán de querer sacarla la terminas empujando pero sabemos que el fútbol es así, no iba a ser el primero ni el último al que le iba a pasar. Y pasé de esa amargura a la alegría de convertir un gol”, señaló.

El punto ante Vélez mostró una recuperación de la imagen que el equipo había mostrado en Chaco frente a Patronato. “Sabemos que en la Copa Argentina habíamos estado muy mal, no fuimos el equipo que veníamos siendo, no fue la imagen que nos gusta dar. Con Vélez se vio el Gimnasia que queremos aunque obviamente siempre hay cosas por mejorar”, explicó el central.

La alegría de Leonardo Morales tras su gol en Liniers / EL DÍA

Leo Morales encontró la continuidad en primera que siempre soñó. Elogiado por Pipo Gorosito, valorado por los hinchas, no pierde de vista los objetivos individuales y colectivos. “Yo soy un laburante, soy el mismo que pasó por Belgrano de Paraná en su momento. Es lindo que te halaguen así pero tengo que tener los pies sobre la tierra, no he conseguido nada. Gracias a Dios me siento en un buen nivel y hay que mantenerse, que tampoco es fácil”

Las palabras públicas del DT y sus decisiones también contribuyeron a este buen momento personal del central. “Pipo desde un primer momento me ha dado la confianza. Hasta me dio la cinta de capitán cuando Brahian no está. Son pequeñas cosas que uno tiene que valorar, disfrutar y concentrarse en querer mejorar porque son pequeños mimos que tenés que usarlos a tu favor”. Desde esa confianza, Leo Morales crece y sigue soñando.