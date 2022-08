"La que me siento muy boluda soy yo” y otras frases picantes del descargo de Cristina

Cristina Kirchner habló en su despacho del Senado tras el pedido de la Fiscalía de 12 años de prisión en el juicio por la Obra Pública. La vicepresidenta hizo su descargo en las redes sociales tras la negativa del Tribunal de ampliar su declaración en el debate.

"La que me siento muy boluda soy yo” dijo sobre el chat de Caputo al colaborador de López, Amilcar Fredes, y "la sentencia está escrita", fueron algunas de las frases más picante de la ex presidenta. A continuación, un resumen de lo más destacado del descargo de Cristina:

- "La sentencia ya fue escrita".

- “No decile que hablen con Flavio y Rodney. Ellos lo saben bien. Que no se hagan los bolu. Debe ser de boludos. En realidad, la que me siento muy boluda soy yo” (sobre el chat de Caputo al colaborador de López, Amilcar Fredes).

- "Empieza el juicio, nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado. No es que no fue probado y hay dudas. No no solamente no fue probado sino que además se comprobó que era al revés de lo que decía y lo pudimos ver a partir de los propios testigos que fueron citados por el ministerio público fiscal".

- "Empieza el juicio con esta ficción que relataron durante 5 días los fiscales en los cuales yo estuve sentadita en Comodoro Py escuchando esas acusaciones que no eran acusaciones, era ficción y un guión malo además de falso"

- "No eran acusaciones, era una ficción y bastante mala".

- "Me hubiera gustado ejercer el derecho a defensa de la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión"

- “Hay una feroz campaña política y mediática”

- “Pedí que las audiencias sean televisadas y no me lo permitieron”

- “Hay un decreto de la época de Duhalde, no del kirchnerismo que así lo preveía. Es el decreto 1295 (...) Nadie sabe de dónde sacaron esas cifras. Hay testigos que dicen que no hubo sobreprecios”.

- “La Nación y Clarín son las naves insignias del lawfare”.

- "Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo".

- "No es un juicio contra Cristina Kirchner sino que es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública. Me preocupa mucho la situación de millones de argentinos. Esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinarios y funcionarios que hagan lo que el poder real quiere".

- "Cuando el fiscal Diego Luciani dice 'donde uno aprieta sale pus', tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas".