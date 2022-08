Una respuesta política con “su” verdad sobre las acusaciones

En su respuesta política a las acusaciones de los fiscales Luciani y Mola sobre su rol en el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, Cristina Kirchner volvió a ser la de siempre: la de los largos monólogos que, en el pasado, supieron ser transmitidos por cadena nacional; la que maneja climas y tonos sin leer lo que dice porque tiene dotes de buena oradora; la que redirecciona hechos para instalar “su” verdad. Después de los demoledores alegatos de la fiscalía del último lunes, que la sindicaron como jefa de una asociación ilícita que perjudicó al Estado por cifras millonarias, la vicepresidenta buscó quedarse con la última palabra. Nueve días de trabajo de la fiscalía contra una hora y media de discurso de ella.

Al cabo de esas nueve jornadas, y una enorme cantidad de pruebas que deberán ser evaluadas por el Tribunal Oral Federal 2 antes de dar un veredicto, los fiscales pidieron una pena de 12 años de prisión para Cristina. Pero ayer la vice no refutó ninguna de ellas, algo que evidentemente deberá hacer su abogado cuando le toque exponer el alegato de la defensa. Lo que hizo Cristina fue atacar, no defenderse. A los fiscales del caso, al macrismo, a los medios y a la justicia en general, siempre bajo el paraguas de esa lógica kirchnerista que dice que todo lo expuesto en el juicio por el caso “Vialidad” es un gran invento para perjudicarla, para perseguirla.

Sus argumentos tocaron puntos tan rebuscados que, si no fuera por la gravedad de los hechos, serían risibles.

CONEXIONES

Se esforzó Cristina, por ejemplo, en exponer una conexión entre los empresarios de la construcción Nicolás Caputo, cercanísimo al ex presidente Mauricio Macri, y Eduardo Gutiérrez, del Grupo Farallón, con el ex funcionario José López.

Se trata del secretario de Obras Públicas de su propio gobierno y también del de su fallecido esposo, Néstor Kirchner. Que llevaba el día a día en la adjudicación y control de pagos de las obras que planificaba la Nación. Es el personaje que fue filmado mientras revoleaba en un convento de General Rodríguez cinco bolsos con 9 millones de dólares.

La vice remarcó el trato familiar entre esos empresarios y López, que se evidencia en ciertos chats rescatados del teléfono del ex funcionario, y cuestionó que los fiscales no indagaran en esa relación. Algo que no se investiga en este expediente, por cierto. “Eran de ellos los nueve millones de dólares, no tengo la menor duda”, sentenció Cristina.

O sea, que según ella, ese revoleo monasterial era plata del macrismo. Y López -que estuvo en el mismo cargo desde el día en que asumió Néstor hasta que se fue Cristina- si hacía chanchullos los hacía por cuenta propia. No como el engranaje de un sistema de corrupción montado desde arriba. Una tesis sorprendente que buscó reversionar lo que todo el mundo sospecha y el propio López confesó a la Justicia, en otra causa: que el dinero volador se lo había dado Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Cristina, asesinado en 2020 en Santa Cruz.

En su alegato, el fiscal Luciani señaló que por el celular de López se comprobó lo que llamó el “plan limpiar todo”, un acuerdo entre el ex funcionario, Lázaro Báez y la Casa Rosada para pagarle al empresario todo lo que se le adeudaba por obras públicas antes de que el kirchnerismo dejara el poder, a findes de 2015. No habló de esto la vicepresidenta, ni siquiera para negarlo. Porque, en rigor, Cristina buscó decir en forma indirecta algo así como: “Ellos (los macristas y otros contratistas de obra pública con el Estado) también son corruptos, pero no los investigan”. Que, llegado el caso, podría ser cierto. Pero deberá juzgarse en otro juicio, con otras pruebas.

LOS PROPIOS

Cristina, una vez más, le habló a los propios. Procura que lo que se ventiló en las audiencias no dañe la relación directa que mantiene con sus incondicionales, que parece basarse más en la fe en ella que en la ideología. Una simbiosis notable que para autoalimentarse remite siempre a un pasado de supuesto bienestar social durante su gobierno, que es debatible (“El fiscal pide 12 años porque fueron los mejores 12 años de los argentinos”, dijo ayer), y además desconoce, niega, justifica, cualquier dato cuestionable de su figura. Como el beneficio previsional mensual de 4 millones de pesos que recibe y que ese universo de fieles no juzga.

El formato de su alocución de ayer, transmitida en vivo por redes sociales, favorece el objetivo buscado de instalar sus verdades: nadie la contradice. “Esto no es un juicio a Cristina; es un juicio al peronismo. Es contra los que peleamos por las jubilaciones, el salario, la obra pública”, sentenció la vicepresidenta. Que integra un gobierno que, en verdad, reformuló la movilidad jubilatoria apenas asumió, acaba de anunciar un formidable recorte del gasto en obras, educación y salud y tironea con los gremialistas de la CGT para suspender las paritarias libres; todo en función de la necesidad de achicar el déficit fiscal para alcanzar la meta de acuerdo con el FMI. Detalles.

La vice sabe que pueden llegar a condenarla, pero es muy difícil que efectivamente vaya presa en el mediano plazo. Juegan a su favor los relajados tiempos judiciales y la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a la condena firme. Aún con estos reveses, sigue siendo la dirigente más importante del justicialismo, respaldada por aquel núcleo duro incondicional, en especial en la estratégica provincia de Buenos Aires. Por eso es muy probable que sea candidata a algo el año entrante. Acaso Cristina haya comenzado ayer su propia campaña electoral.