“Quiero ser el lateral que necesita Gimnasia y que la gente pretende”

Guillermo Enrique es un jugador que se ha ganado un lugar en este Gimnasia sensación en la Liga Profesional en base a buenos rendimientos. Y en los últimos tiempos, sus actuaciones vienen de menor a mayor, a tal punto que se convirtió en uno de los puntos altos que hoy por hoy cuenta Néstor Gorosito.

El “4” del Lobo, en una charla con El Equipo Deportivo que se emite por La Redonda (100.3 Mhz), habló del buen momento que vive con la camiseta mens sana.

“Estoy muy bien, tranquilo, tratando de laburar permanentemente para corregir los errores. Sé que la gente le pide un esfuerzo mayor a los más chicos, pero venimos demostrando en cada partido que estamos mejorando en todos los aspectos, para que el equipo sea protagonista en este torneo. Y la demostración está en los que entran de titular o aquellos que son suplentes, pero que también rinden cuando les toca jugar”.

Guillermo Enrique, un juvenil categoría 2000 surgido de la propia cantera mens sana, sabe que la gente de Gimnasia lo viene siguiendo con mucha atención. No solo por sus buenos rendimientos, sino también por lo que le aporta al equipo en estos momentos donde lo tiene como uno de los principales animadores.

Futbolísticamente hablando, Enrique ha conseguido cierta “estabilidad” dentro de la cancha. Con un aplomo típico de aquellos jugadores que llevan años en primera división. Y él lo sabe perfectamente.

“Sí, es así. Uno personalmente quiere ser el lateral derecho de este club, que hace bastante tiempo no logra sacarlo de inferiores. Me apoyo en eso. De mejorar día a día para convertirme en el lateral que Gimnasia necesita y que la gente quiere. Y creo que de a poco puedo llegar a hacer ese lateral que todos pretenden”.

Guillermo Enrique, nacido en la ciudad correntina de Goya, se caracteriza por ser un jugador de carácter, de fuerte temperamento y que no regala absolutamente nada en la fricción y en el choque con el rival.

“Así soy yo... Nunca doy una pelota por perdida. La peleo hasta el final. Como si fuera la última. Trato siempre de jugar al máximo, pero a veces estoy al límite, como muchos me lo dicen, pero creo que siempre trato de jugar de esa manera, de ser agresivo, constante, que no me desborden ni tampoco me tiren centros”.

“Pipo siempre me remarca que trate de terminar bien la jugada y también en los pases simples

Guillermo Enrique,

Lateral derecho de Gimnasia

Más adelante, el juvenil habló sobre dónde le hace mayor hincapié Néstor Gorosito, en el Enrique defensor o en el Enrique terminando la jugada de ataque. Y respondió:

“No no, en terminar la jugada. Por ahí corto los centros no le doy la terminación necesaria. O en los pases. A veces erro uno y se me viene el mundo abajo, porque termina condicionándome como defensor o nos cuesta el partido. Pipo lo que me remarca siempre es en la terminación de la jugada y en los pases simples, pero hay ocasiones que me juego mucho en lo individual y quiero hacer cosas que por ahí están mal para ellos. Y trato de pulirlas siempre para que me salgan bien, pero cuando salen mal, me lo recalcan...”

BRONCA CUANDO LAS COSAS NO SALEN

Hay momentos en los partido en que a veces, las cosas no salen como uno quiere. Y sin embargo, se mira para adelante. En ese aspecto, Guillermo Enrique expresó que “a nosotros los mas chicos nos cuesta dar esos pases simples, y un sector de la gente te tira abajo. Me pasó el martes, cuando en el segundo tiempo erré un par de pases y me equivoqué en una jugada individual. Es feo sentirse despreciado por la gente. Nosotros estamos para darles una alegría al público, y no es la manera de descargarse con nosotros”. Y agregó: “sé muy bien que ante esas circunstancias uno tiene que callarse, agachar la cabeza, trabajar para mejorar los errores, y buscar que en el próximo partido sea mejor. Uno se pone mal porque no quiere cometer errores, ya sea en un pase, en una asistencia o terminar una jugada. Esas aspectos te condicionan...”.

Enrique es un jugador de mucho temperamento, que no regala absolutamente nada dentro de la cancha.

“Creo que la garra y la entrega no lo pueden discutir. Vengo siendo muy agresivo en cada jugada. Si me equivoco, espero la jugada siguiente con mayor entusiasmo y ganas de ir por más. De atacar, de tirar centros... Me apoyo en eso. Cuando hago las cosas bien, me pongo contento”.

Con respecto a la “confianza”, el juvenil lateral mens sana enfatizó que “después de aquella equivocación que cometí, dudaba en que Pipo volviera a depositar la confianza en mí, peor charlando se solucionó todo. Acá lo que prevalece es la enseñanza que logré a partir de ese mal momento.

Y concluyó: “sabemos que cada partido mes una final. Hay que entender que esto es fútbol. Que se pueda ganar, empatar o perder. Pero la idea es que queremos entrar en una copa internacional. Sería algo importante para el club, y también para nosotros. Y si nos mantenemos ahí arriba, vamos a enfocarnos de pelear hasta el final. La fe y la confianza no se pierden”.