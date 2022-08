House of the Dragon: cuándo se estrena el segundo capítulo en Argentina

House of the Dragon, la precuela de Games of Thrones, lanzó su primer capítulo el domingo pasado, captando la atención de millones de fanáticos en todo el mundo. Este 28 de agosto llegará el segundo episodio y ya hay muchas expectativas.

Los seguidores de “Juegos de Tronos”, la creación de George R. R. Martin, podrán ver la segunda entrega de esta precuela tan esperada este domingo por la noche. Se podrá ver en la plataforma HBO Max desde las 22 hs.

En caso de no contar con la aplicación de streaming, la producción tiene varias alternativas para que nadie se lo pierda. La señal TNT y Cinemax lo transmitirán el día siguiente en horas de la noche.

Batió récord

Frente a la gran expectativa que generó el lanzamiento de “La Casa del Dragón”, la historia que transcurre en la casa Targaryen hace 200 años, atrapó a 9.99 millones de fanáticos sólo en Estados Unidos.

En el resto del mundo tampoco se quedaron atrás: se confirmó que fue el mejor estreno de Warner Bros en América Latina, África, Medio Oriente y Europa. Además, superó a los números que dejó el último capítulo de Games of Thrones a finales de mayo del 2019.