Drama en un barrio "tomado": balean a un vecino y una mujer dice que "no salgo hace 5 meses por miedo"

Vecinos de Villa Elvira, de la zona de 602 y 119, se comunicaron con EL DIA para denunciar el ataque a un hombre mayor que le balearon la casa y a otro joven que le dieron una paliza y le dejaron heridas en su cuerpo, y a apuntan a la toma de terrenos donde se levantó un barrio en el que "están colgados de los servicios". A su vez, afirman que "todos los días y a toda hora", se producen disparos, junto a corridas y gritos que son percibidos por quienes viven en las cercanías.

La venta de estupefacientes -según denuncian- es otra cuestión que preocupa a los vecinos, que afirman que hay "varias bandas que utilizan a menores para comercializarlos". Tal es el caso de una mujer que había caído por la venta de drogas y se encuentra con arresto domiciliario, y de la cual afirman que es una de las "cabecillas" del barrio y una de las principales proveedoras del lugar.

"No puedo salir a trabajar del miedo que tengo. Hace 5 meses que no salgo de caso por miedo. Vivo con mis hijos, que no los dejo ni salir a la calle", cuenta una vecina a EL DIA, que por cuestiones de seguridad pidió no revelar su identidad. Los hechos de violencia y de venta de drogas se producen continuamente, manifiesta, y en el barrio comentan que "ya no se puede vivir" de esta forma.

Entre otros tantos hechos, también confirman el enseñamiento contra los animales del lugar, donde hace pocos días, un perro recibió un balazo y por cuestiones económicas, los vecinos no pueden acudir a un veterinario para curarle la herida.

Según sus testimonios, estos comercializarían la droga y reunirían el dinero para que "los fines de semana pueda ser retirado".

El drama de las usurpaciones

Este diario viene publicando desde el año 2019, un conflicto de tomas de tierras que comprendían las zonas de 602 a 604 y de 119 a 121 bis, donde rápidamente se ocuparon y afirmaban que "cada uno cuidaba su parte", luego de acomodarse e instalarse en tierras de propiedades privadas.

En su momento, varios de los vecinos habían realizado las denuncias correspondientes, pero no tuvieron respuestas y se vieron "resignados" ante la situación. "No hay patrulleros y hay poca presencia policial", exclamaban y lo veían como "algo irreversible", ante las faltas de respuestas por parte de las autoridades.

“Lo estamos pasando muy mal. Vivimos encerrados en nuestras casas porque si te vas, se te meten por los fondos y te roban todo. A mi me pasó”, había relatado uno de ellos.

Desde que la usurpación arrancó, allá por julio de ese mismo año, en este barrio de Villa Elvira todo cambió para peor. La escalada de violencia es lo que más atemoriza a los vecinos, que ya no pueden vivir en paz. “Al inicio los tiros se escuchaban de noche. Ahora es en pleno día. Esto va a terminar mal. Hay peleas. Se cruzan entre los propios usurpadores, porque hay gente instalada que se enfrenta a los que quieren quitarles los terrenos”, relataron.